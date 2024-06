Diese Schweizer Politiker wollen lieber sparen, statt die Ukraine zu stärken

«Ich glaube, es greift zu kurz, wenn man einfach sagt, wir hätten nichts oder zu wenig gemacht. Ich erinnere einfach an die Unterstützung im laufenden Jahr. Es sind 1,4 Milliarden Franken, welche wir für die Unterstützung der Flüchtlinge mit Schutzstatus S gewähren, die sich in der Schweiz befinden. Das ist schon eine hohe Summe.»

«Es gibt keine Dringlichkeit und keine Notwendigkeit, sofort an der Schuldenbremse vorbei Milliarden auszugeben, wie zum Beispiel bei einem Lockdown oder einer Naturkatastrophe.»

«Die Demokratie ist zu einem bevorzugten Ziel der hybriden Kriegsführung geworden, die Russland derzeit vor allem in der Ukraine betreibt. Wir müssen darauf reagieren.»

Nachfolgend siehst du, welche Politikerinnen und Politiker dafür und welche dagegen waren, dem von Russland völkerrechtswidrig überfallenen Land in Osteuropa in einer schwierigen Situation zu helfen.

Der «Kuhhandel», wie der parlamentarische Vorstoss für eine stärkere Unterstützung der Ukraine und eine raschere Aufrüstung der Schweizer Armee abschätzig tituliert wurde, hatte am Montag im Ständerat keine Chance .

Eine Mehrheit des Ständerates hat sich gegen eine stärkere Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. In diesem Beitrag erfährst du, wer wie gestimmt hat.

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...

2 Jahre Ukraine-Krieg in 34 Bildern

