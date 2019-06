Schweiz

SBB

Bahn: SBB lancieren neue Webseite für Nachtzüge



Ausgeschlafen durch Europa: Diese neue Seite verrät dir die besten Nachtzugverbindungen

In Zeiten der Klima-Krise erleben Nachtzüge in Europa eine Renaissance. Das Problem: Bislang fehlt eine simple Übersicht aller Nachtzugverbindungen, die es in Europa gibt.

IT-Cracks der SBB, der ÖBB und der Deutschen Bahn haben darum im Rahmen eines Hackathons die Webseite trainite.eu programmiert. «Dort können die Bahnkunden ganz einfach nach Nachtzügen suchen und werden zur Buchung auf die Website der jeweiligen Bahn weitergeleitet», sagt SBB-Sprecher Raffael Hirt.

Das neue Nachtzug-Portal soll nur der Anfang sein. Nächstes Jahr wollen die SBB eine komplett neue Buchungsplattform für internationale Verbindungen lancieren: «Darin sind auch Spartickets integriert, Preise lassen sich zudem wie bei Airlines ganz einfach über mehrere Tage vergleichen», so Hirt.

(amü)

