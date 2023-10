Unterbruch des Bahnverkehrs zwischen Basel und Mulhouse

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Verrückte Grenzen, Teil II: Sechs kuriose Fälle in Europa

Britischer Minister will Soldaten in Ukraine ausbilden +++ Raketen über Krim abgeschossen

Zehntausende an Klimademo in Bern – Organisatoren reden gar von 60'000 Teilnehmenden

17 Prozent Verlust: Welche Immobilien gerade viel an Wert verlieren

Rund 14 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal

Der Beginn der Herbstferien in zahlreichen Kantonen hat am Samstag den ganzen Tag über einen langen Stau vor dem Nordportal des Gotthard-Tunnels in Richtung Süden nach sich gezogen. Kurz nach dem Mittag stauten sich die Fahrzeuge auf einer Länge von 14 Kilometern.