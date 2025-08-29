Zugverkehr im Bahnhof Stadelhofen bis am Mittag unterbrochen

Der Zugverkehr im Bahnhof Stadelhofen ist zur Zeit eingeschränkt. Bild: KEYSTONE

Zugverkehr im Bahnhof Stadelhofen bis nach Mittag unterbrochen

Der Zugverkehr im Zürcher Bahnhof Stadelhofen ist unterbrochen. Am Freitagmorgen fallen zahlreiche Züge aus, wie die SBB mitteilen. Grund dafür ist ein Personenunfall.

Betroffen sind die Züge der Linien S3, S5, S6, S7, S9, S11, S15 und S16. Die Einschränkungen dauern mindestens bis 13 Uhr.

Pendlern wird empfohlen, auf den Tramverkehr auszuweichen, um zum Zürcher Hauptbahnhof zu gelangen.

Reisende zwischen Winterthur und Rapperswil SG sollen gemäss der SBB über Pfäffikon SZ reisen. (nib)

+++ update folgt +++