Zugverkehr im Bahnhof Stadelhofen bis am Mittag unterbrochen

ZUR HEUTIGEN MEDIENKONFERENZ DER SBB UEBER DIE ZIELVEREINBARUNGEN 2016-2021 FUER DIE ZUERCHER S-BAHN, STELLEN WIR IHNEN AM DIENSTAG, 13. SEPTEMBER 2016, FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG - Ein Zug f ...
Der Zugverkehr im Bahnhof Stadelhofen ist zur Zeit eingeschränkt.Bild: KEYSTONE

Zugverkehr im Bahnhof Stadelhofen bis nach Mittag unterbrochen

29.08.2025, 10:5529.08.2025, 11:42
Mehr «Schweiz»

Der Zugverkehr im Zürcher Bahnhof Stadelhofen ist unterbrochen. Am Freitagmorgen fallen zahlreiche Züge aus, wie die SBB mitteilen. Grund dafür ist ein Personenunfall.

Betroffen sind die Züge der Linien S3, S5, S6, S7, S9, S11, S15 und S16. Die Einschränkungen dauern mindestens bis 13 Uhr.

Pendlern wird empfohlen, auf den Tramverkehr auszuweichen, um zum Zürcher Hauptbahnhof zu gelangen.
Reisende zwischen Winterthur und Rapperswil SG sollen gemäss der SBB über Pfäffikon SZ reisen. (nib)

+++ update folgt +++

