sonnig-3°
DE | FR
burger
Schweiz
Unfall

Mann stürzt in der Melchsee-Frutt vom Sessellift

Le nouvel helicoptere appareil de type Airbus H145 D3 de sauvetage de la REGA arrive pour atterrir devant sa base renovee, a l&#039;occasion d&#039;une visite presse afin de presente sa base renovee e ...
Der verletzte Mann wurde mit der Rega ins Spital geflogen.Bild: keystone

Mann stürzt in der Melchsee-Frutt vom Sessellift und verletzt sich schwer

31.12.2025, 10:5131.12.2025, 11:23

Ein 53-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag von einem Sessellift in Melchsee-Frutt OW rund acht Meter in die Tiefe gestürzt. Er verletzte sich dabei lebensbedrohlich und wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Nach Angaben der Kantonspolizei Obwalden hatte der Mann zusammen mit anderen Personen den Sessellift im Distelboden in Richtung Erzegg bestiegen. Kurz vor dem ersten Masten sei er dann aus dem Sessel gefallen und acht Meter hinunter gestürzt.

Die Gründe für den Unfall sind noch nicht bekannt. Für eine technische Ursache gebe es aber keine Hinweise. Aufgrund der laufenden Ermittlungen konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine weiteren Angaben machen. Auch über die Art der Verletzungen wurde nichts bekannt. (sda/cma)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Wer lugt denn da hinter dem Vorhang hervor? Das steckt hinter dem Bundesratsfoto
Das neue Bundesratsfoto ist da. Warum Guy Parmelin dafür Studierende engagiert hat – und wer die vier Menschen im Hintergrund sind.
Alle Jahre wieder: Pünktlich aufs neue Jahr veröffentlicht die Bundeskanzlei das Bundesratsfoto 2026. Dieses Mal hat der neue Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) das Bild in Auftrag gegeben.
Zur Story