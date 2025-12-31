Der verletzte Mann wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Bild: keystone

Mann stürzt in der Melchsee-Frutt vom Sessellift und verletzt sich schwer

Ein 53-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag von einem Sessellift in Melchsee-Frutt OW rund acht Meter in die Tiefe gestürzt. Er verletzte sich dabei lebensbedrohlich und wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Nach Angaben der Kantonspolizei Obwalden hatte der Mann zusammen mit anderen Personen den Sessellift im Distelboden in Richtung Erzegg bestiegen. Kurz vor dem ersten Masten sei er dann aus dem Sessel gefallen und acht Meter hinunter gestürzt.

Die Gründe für den Unfall sind noch nicht bekannt. Für eine technische Ursache gebe es aber keine Hinweise. Aufgrund der laufenden Ermittlungen konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine weiteren Angaben machen. Auch über die Art der Verletzungen wurde nichts bekannt. (sda/cma)