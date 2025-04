Zugstrecke zwischen Göschenen und Airolo wegen Brand unterbrochen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Kundgebung gegen Gewalt an Frauen nach Tötungsdelikt in Epagny

Eine Woche nach dem Tötungsdelikt an einer 39-jährigen Frau im freiburgischen Epagny haben sich am Mittwochabend rund 300 Personen zu einer Kundgebung gegen Gewalt an Frauen zusammengefunden. Organisiert worden war der Anlass vom Kollektiv Feministischer Streik Freiburg.