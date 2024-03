Per Direktverbindung von Basel in den Europa-Park: Ab Mai 2024 möglich Bild: sbb deutschland

SBB führt Zugverbindung zum Europa-Park ein – das kostet das Kombiticket

Die SBB lancieren mit dem RailCoaster erstmalig eine Zugverbindung für Tagesausflüge von der Schweiz in den Europa-Park und in die Wasserwelt Rulantica – und das schon im Mai 2024.

Europa-Park-Fans dürften sich freuen: Ab Mai geht's mit dem Zug einfacher von Basel in den Europa-Park und in die Wasserwelt Rulantica. SBB schreibt in einer Medienmitteilung: «Das Tor zum Europa-Park befindet sich neu in der Schweiz direkt im Bahnhof Basel SBB.» Einmal umsteigen musst du leider trotzdem noch. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wann startet's?

Das Angebot des sogenannten Railcosters startet ab dem 18. Mai 2024 und wird an allen Wochenenden angeboten, ebenso an ausgewählten Feiertagen (20. Mai, 1. August und 1. November).

Was kostet der Spass?

Kombi-Tickets für die Fahrt mit dem «Railcoaster» und den Eintritt in den Europa-Park sind für 89 Franken in der zweiten Klasse und für 99 Franken in der ersten Klasse erhältlich. Das entsprechende Kombi-Angebot für die Wasserwelt Rulantica kostet 84 Franken bzw. 94 Franken. Es beinhaltet die Hin- und Rückfahrt ab Basel SBB, den kurzen Transfer sowie das jeweilige Eintrittsticket.

«An jedem Erlebnistag stehen mindestens 300 Tickets zur Verfügung», schreiben die SBB in der Medienmitteilung.

Um welche Uhrzeit fahren die Züge ab?

Ab Basel SBB fährt der Zug um 07.33 Uhr los, Ankunft in Rulantica ist 09.00 Uhr, Haupteingang Europa-Park um 09.05 Uhr. In Ringsheim muss auf ein Busshuttle umgestiegen werden. Die Rückreise startet um 18.30 Uhr, Ankunft in Basel ist 20.27 Uhr.

(jaw)