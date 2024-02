Video: watson/lucas zollinger

Adrenalinjunkies aufgepasst! Bald eröffnet die neue Mega-Achterbahn im Europa-Park

Am 23. März wird der Europa-Park seine Tore für die Saison 2024 öffnen. Ebenfalls dann wird – nach zwei Jahren Bauzeit – der 20. Themenbereich des Parks, Kroatien, zum ersten Mal für Besucherinnen und Besucher zugänglich sein. Hauptattraktion davon: Die neue Mega-Rekord-Achterbahn «Voltron Nevera», inspiriert vom kroatischen Erfinder und Elektroingenieur Nikola Tesla. Aktuell laufen gerade die letzten Tests an der Bahn:

Rekorde über Rekorde

Die «Voltron Nevera» bricht gleich mehrere Rekorde und Adrenalinjunkies dürften beim sogenannten «Multi Launch Coaster» auf ihre Kosten kommen. Der steilste der insgesamt vier «Launches» hat einen Winkel von 105°, das ist ein Weltrekord. Zudem hat die Bahn gleich sieben Inversionen, also Streckenabschnitte, in denen man kopfüber ist. Auch das ist ein Rekord. Ausserdem ist sie mit ihren über 1,3 Kilometern Länge die längste Achterbahn mit Inversionen. Nicht zuletzt versprechen die Betreiber, dass man auf der Bahn 2,2 Sekunden am Stück in der Schwerelosigkeit sein wird.

All das macht die «Voltron Nevera» zu einer Achterbahn vom Typ des sogenannten Stryker Coaster, dem ersten seiner Art. Beim Stryker Coaster handelt es sich um eine Weiterentwicklung des BigDipper, wie es zum Beispiel die Europa-Park-Bahn «Blue Fire» ist.

