SBB will Schüttelzug FV-Dosto umbauen – auf eigene Kosten

Nun will die SBB in einem ersten Schritt alle 62 FV-Dostos umbauen. In Zusammenarbeit mit Alstom entwickelt die SBB Prototypen mit einer neuen Konstruktion, die verbesserte Drehgestelle beinhalten werden. Diese Entwicklung von verbesserten Drehgestellen wird von Alstom noch finanziell unterstützt, den Umbau muss die SBB aber selber berappen. Auf wie viel sich die Kosten belaufen werden, teilt die Bahngesellschaft nicht mit.

Nun soll das Schütteln aufhören, dafür will die SBB die Züge modernisieren. Zwar seien sie mittlerweile zuverlässiger geworden, müssten aber noch ruhiger werden, sagt die SBB. «Ziel ist es, dass der Zug ruhiger fährt, dass das Schütteln und Schwanken, wie man es zum Teil wahrnimmt, nicht mehr oder zumindest deutlich weniger da wäre», so SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg gegenüber SRF.

Fertig mit Schütteln in den Fernverkehr-Doppelstockzügen. Bis 2030 will die SBB die Züge umbauen – auf eigene Kosten.

Der See Bled in Slowenien mit der berühmten Insel.

