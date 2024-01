SBB-Störung in Lenzburg behoben

Nachdem es am Feierabend zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen gekommen war, ist die Störung am Bahnhof Lenzburg behoben. Wie die SBB schreibt, ist nur noch mit vereinzelten Ausfällen zu rechnen. Betroffen waren zuvor Verbindungen bis nach Zürich. (dab)

Zürich will ab 2028 das CO2 der Klärschlammverbrennung einfangenDer Stadtrat von Zürich will das bei der Klärschlammverbrennung entstehende CO2 nicht mehr länger über den Kamin in die Luft ablassen: Mit einem Pionierprojekt will er es ab 2028 in Recyclingbeton speichern oder unter dem Meeresboden einlagern. Später soll auch das CO2 der Kehrichtverwertungsanlage Hagenholz gebunden werden.