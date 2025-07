Ex-Leiter der Herzchirurgie des Zürcher Unispitals freigesprochen

Er habe auch das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren, sagte der Arzt damals. «Die Staatsanwaltschaft will die Wahrheit nicht finden», meinte er. Sie habe sich auf ihn eingeschossen, er sei verleumdet worden, um «anderes unter den Teppich zu kehren». Diverse «Player» hätten ein Interesse gehabt, ihn schlechtzumachen. (sda)

Der Chirurg übernahm die Leitung der Klinik in einer turbulenten Zeit. Er begann im Jahr 2020, nachdem sein Vorgänger wegen vorgeworfenen Fehlverhaltens freigestellt worden war. Im ersten Prozess im April 2024 vor dem Bezirksgericht behauptete Vogt, dass ihn alte Seilschaften loswerden wollten. Er prangerte an, dass unter seinem Vorgänger ungewöhnlich viele Herzpatienten starben.

Schon am Bezirksgericht Zürich war die Staatsanwaltschaft unterlegen. Sie zog das Urteil aber an das Obergericht weiter. Der «Tages-Anzeiger» berichtete zuerst über dessen Urteil. Dieses liegt auch Keystone-SDA vor.

In der Schweiz hat in der ersten Jahreshälfte 2025 das Angebot an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben zugenommen. Das zeigt eine Auswertung des Onlineportals AutoScout24. Zugleich hält der Trend zu grossen SUVs trotz Klimadebatte an.