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SBB-Unterbruch bei Luzern: Person klettert Strommast hoch

Person klettert Fahrleitungsmast hoch – Schienenverkehr bei Luzern unterbrochen

20.06.2026, 23:0220.06.2026, 23:02
Unterbruch bei Luzern. (20.06.2026)
Wer zwischen Horw und Luzern unterwegs ist, muss sich momentan gedulden.Bild: sbb

Auf der Strecke zwischen Horw und Luzern fahren seit etwa 22.00 Uhr keine Züge mehr. Die SBB berichteten auf ihrer Info-Webseite über den Vorfall.

Als Grund wird angegeben, dass sich Personen in Gleisnähe befindet. Konkreter wird es bei den Durchsagen am Bahnhof Luzern: dort wird den Reisenden erklärt, dass eine Person einen Fahrleitungsmast hochgeklettert sei und man den Strom habe abstellen müssen.

Laut den SBB dauere die Einschränkung bis ca. 23.30 Uhr an. Betroffen seien die Linien LEX, LIX, S4 und S5.

(cpf)

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