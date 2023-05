SBB lädt 13'000 Mitarbeitende zum Apéro ein – aus Versehen

Vor einigen Tagen erreichte rund 13'000 Mitarbeitende der SBB eine erfreuliche E-Mail. Diese wurden am 7. Juni zu einem Apéro in Berner Wylerpark eingeladen, wie «Nau» berichtet. Der Grund: «Dein tägliches Engagement und deine Leistungen für unsere Kund:innen erfüllen uns mit Stolz», heisst es im Mail. «Dafür möchten wir uns bei dir im Rahmen eines Apéros herzlich bedanken und mit dir anstossen.»

Der SBB-Hauptsitz in Bern. Bild: KEYSTONE

Das Problem daran: Der Grossteil der Leute, die das Mail erhielten, hätten gar nicht eingeladen werden sollen. Die Einladung galt eigentlich nur für Mitarbeitende an gewissen Standorten. Stattdessen ging die Mail versehentlich an sämtliche Mitarbeitende der Division Produktion Personenverkehr in der ganzen Schweiz.

So folgte kurz darauf eine weitere Mail, mit welcher ein Grossteil der Eingeladenen offiziell wieder ausgeladen wurde. «Die Einladung gilt nur für die Mitarbeitenden der Standorte Wylerpark und Bollwerk», wurde im Mail erläutert. «Wir möchten uns in aller Form entschuldigen.»

«Die SBB bedauert diesen internen Fehler», liess das Unternehmen gegenüber «Nau» verlauten. Es sei beim Versand der Mail die falsche Excel-Liste verwendet worden, weshalb versehentlich zu viele Leute eingeladen worden seien. (dab)