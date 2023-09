Bus in Biel. Bild: keystone.ch

Biel für zwei Wochenenden ohne Bahnverkehr

Bahnreisende müssen sich an den kommenden beiden Wochenenden in Biel auf eine ungewohnte Situation einstellen. Wegen Arbeiten an den Fahrleitungen verkehren am 30. September/1. Oktober und am 7./8. Oktober keine Züge der SBB und der BLS durch den Bahnhof.

Dutzende von Bussen werden den Reisenden zur Verfügung stehen. Sie müssen mit durchschnittlich 15 bis 30 Minuten längeren Fahrzeiten rechnen.

In vielen Teilen des Kantons Bern sind zurzeit Schulferien, nicht aber in Biel: Dort beginnen die Herbstferien erst am 7. Oktober. Wer dannzumal von Biel aus in die Ferien verreisen will, muss sich auf besondere Umstände einstellen.

Die SBB führen die Arbeiten an Wochenenden durch, weil es an Samstagen und Sonntagen etwa ein Drittel weniger Pendlerinnen und Pendler gibt. Im Fall des Bahnhofs Biel müssen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrleitungen zwingend an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden.

Für die Arbeiten muss der Bahnstrom im Bahnhof abgeschaltet werden. Während der Fern- und Regionalbahnverkehr stillsteht, bleiben die Geschäfte und die Beleuchtung im Bahnhof funktionstüchtig. Die Züge auf der Strecke Biel-Täuffelen-Ins der Aare Seeland Mobil werden normal verkehren.

«Es ist ein weniger seltenes Ereignis, als man denkt», sagte SBB-Sprecher Frédéric Revaz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Im März 2021 war der Verkehr im Bahnhof Lausanne an einem Wochenende teilweise unterbrochen worden, um ein neues Stellwerk in Betrieb zu nehmen.

Ein Betrieb nach dem Lausanner Modell ist für November 2024 in Genf geplant. «Das sind Operationen, die man lange im voraus planen kann», sagte Revaz.

Service mit Bussen

In Zusammenarbeit mit der Stadt wird die SBB ein Ersatzangebot von rund 50 Bussen einrichten. Zwischen Neuenburg, Biel und Grenchen Süd werden alle 15 Minuten Schnellbusse verkehren. Die übrigen Strecken werden von Regionalbussen bedient, die im Halbstundentakt verkehren.

Rund 150 Personen, darunter 60 Kundenbetreuer, werden im Einsatz stehen. Die SBB rief Reisende aus dem Genferseegebiet dazu auf, über Bern zu reisen, wenn sie in die Deutschschweiz gelangen wollen.

(yam/sda)