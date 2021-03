SBB kämpft mit Totalausfall: Keine Billettkäufe möglich

Die traurige Wahrheit hinter dieser simplen Text-Nachricht

Zahlreiche Personen diskutieren auf Social Media gerade unter dem Hashtag #Textmewhenyougethome über Männergewalt. Auslöser dafür ist ein mutmasslicher Mord an einer jungen Engländerin.

Um 21 Uhr am Mittwoch, dem 3. März, verliess Sarah Everard das Haus ihrer Kollegin. Rund 50 Minuten sollte ihr Nachhauseweg durch Süd-London dauern, den sie zu Fuss zurücklegen wollte. Wie Zeugen später sagen sollten, traf Everard mehrere Massnahmen, um sicher nach Hause zu kommen. Sie zog bunte Kleider an, machte sich deutlich vor Mitternacht auf den Weg, sprach am Telefon mit ihrem Freund und wählte eine Route, die gut beleuchtet war.

Dennoch sollte sie es nie nach Hause schaffen.

Über eine …