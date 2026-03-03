sonnig14°
Swiss annulliert bis 6. März ihre Flüge nach Dubai

03.03.2026, 16:4703.03.2026, 16:47
KEYPIX - A plume of smoke caused by an Iranian strike is seen in the background as Emirates planes are parked at Dubai International Airport after its closure in Dubai, United Arab Emirates, Sunday, M ...
Der Flughafen von Dubai, im Hintergrund steigt nach einem Raketenschalg Rauch auf. (Archivbild, 01. März 2026)Bild: keystone

Die Fluggesellschaft Swiss annulliert nach der Destination Tel Aviv auch ihre Flüge nach Dubai. Dies gilt vorerst bis und mit 6. März, wie die Swiss am Dienstag mitteilte. Die Flüge nach Tel Aviv sind bis 8. März ausgesetzt.

Die Swiss sei sich bewusst, dass viele Reisende in den Golfstaaten derzeit auf eine Ausreise hoffen würden, heisst es in der Mitteilung. Für die Fluggesellschaft stehe die Sicherheit ihrer Besatzungen und Passagiere aber an erster Stelle.

Deshalb werde bis 6. März der Luftraum der Arabischen Emirate und von Zypern gemieden. Bis 8. März gelte dies auch für die Lufträume von Israel, Jordanien, Dammam in Saudi-Arabien, Libanon, Iran, Irak Bahrain, Kuwait und Katar. Viele dieser Lufträume seien derzeit sowieso generell geschlossen.

Die Lage werde dauernd geprüft, heisst es weiter. Sobald es die Sicherheitslage zulasse, würden die Flüge wieder aufgenommen. Ausserdem prüft die Swiss gemäss Communiqué, ob alternative Flugoptionen möglich sind. Dabei sei man aber auf die Kooperation der lokalen Behörden angewiesen.

«Ein Riesenzufall»: Büsser kann mit dem ersten Flieger aus Abu Dhabi ausreisen

Andere Länder haben am Montag Rückholaktionen angekündigt: Italien flog mit einem Charterflug 127 Staatsbürger aus dem Nahen Osten aus. Der Flug startete von der omanischen Hauptstadt Maskat in Richtung Heimat, wie das Aussenministerium in Rom mitteilte. Auch Deutschland hat angekündigt, Maschinen von Fluglinien nach Riad und Maskat zu schicken, um Kinder, Kranke und Schwangere zurückzuholen. Ebenfalls haben Österreich und Tschechien Rückholaktionen angekündigt. (sda)

