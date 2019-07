Schweiz

SBB

Nachtzug: Tipps für günstige Tickets ab Zürich HB



Diese europäischen Städte erreichst du mit dem Nachtzug

Reisen mit dem Nachtzug liegt im Trend – doch gerade in der Sommerzeit sind Tickets begehrt. Wir zeigen, wohin man noch (für wenig Geld) reisen kann. Darunter finden sich auch einige unbekannte Perlen.

Destinationen

Nebst bekannten Destinationen wie Berlin und Wien gibt es auch einige unbekannte Städte zu entdecken. Wieso nicht einmal in die tschechische Stadt Tábor oder nach Magdeburg?

Die folgende Karte zeigt die grösseren Orte, die ab Zürich über Nacht angefahren werden.

Städte, die du ab Zürich mit dem Nachtzug erreichst

Reisezeit

Die ersten Nachtzüge verlassen Zürich um 20:00 Uhr in Richtung Hamburg und Berlin. Auf der folgenden Grafik siehst du, wann sie an welchen Stationen sind. Beachte: Teilweise werden Nachtzüge mit Absicht an Bahnhöfen angehalten, damit sie ihre Ziele nicht zu früh erreichen.

Preise

Wir haben am Mittwochmorgen, 31. Juli 2019, die Ticketpreise für die Endstationen der Nachtzüge ab Zürich für die kommenden Tage abgefragt. Sie werden laufend aktualisiert.

Die Grafiken zeigen jeweils die günstigsten Preise für Sitzplätze im Nachtzug. Für Liege- und Schlafwagen kommen noch zusätzliche Gebühren oben drauf.

Am günstigsten reist man laut dieser Auswertung nach Zagreb: Tickets ab dem 16. August bekommt man für rund 32 Franken (für die Hinfahrt). Auch bei den folgenden Preisen handelt es sich nur um die Hinfahrt:

Berlin

Hamburg

Wien

Graz

Budapest

Für heute und für den 6. August 2019 sind keine Tickets mehr verfügbar.

Zagreb

Prag

Für die tschechische Hauptstadt Prag sind online keine Ticketpreise abrufbar.

Tipps zur Buchung

SBB-Sprecherin Rebecca Spring empfiehlt Nachtzugtickets – insbesondere für verlängerte Wochenenden wie am 1. August – immer frühzeitig zu buchen. Ausserdem hat die SBB zusammen mit ÖBB und DB das neue Portal trainite.eu lanciert, auf welchem sämtliche internationalen Verbindungen ersichtlich sind.

watson-Leser haben auch schon mehrfach gute Erfahrungen damit gemacht, Bahntickets bei ausländischen Portalen zu buchen: Oft sind die Tickets dann massiv günstiger als beim SBB-Onlineportal.

Abgesehen von den Nachtzügen gibt es auch viele Destinationen, die bequem am Tag zu erreichen sind. Hier findest du eine Übersicht:

