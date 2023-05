Justiz stellt Verfahren gegen Schaffhauser Heim weitgehend ein

Attacke in Belgorod: «Grosse Zahl» an Drohnen im Einsatz, offenbar US-Fahrzeuge verwendet

Geroldswil ZH: 13-Jähriger stürzt mit entwendetem Motorroller und verletzt sich

Auf einer Spritztour mit dem von seinem Vater entwendeten Motorroller ist ein 13-Jähriger am Dienstagnachmittag in Geroldswil im Zürcher Limmattal in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, eine Böschung hinunter gesaust und gestürzt. Dabei erlitt er nach Polizeiangaben mittelschwere Verletzungen und musste in ein Spital gebracht werden. (sda)