Schaffhauser Polizei stellt Mitarbeiter nach Vorwürfen frei

Nachdem er bei der zuständigen Schaffhauser Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter (SVP) die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens gegen den Mitarbeiter beantragte, stellte diese den Mitarbeiter per sofort frei. Genauere Angaben zu den Anschuldigungen gegenüber dem Mitarbeiter werden in der Mitteilung keine gemacht. (sda)

Der Kommandant der Schaffhauser Polizei wurde Anfang Februar über den Fall orientiert, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein Förderpaket im Umfang von knapp 400 Millionen Franken über die nächsten zehn Jahre soll die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben. Der Nationalrat hat am Donnerstag das Programm Digisanté gutgeheissen, möchte das Projekt aber eng begleiten.

Mit 127 zu 64 Stimmen nahm die grosse Kammer den Verpflichtungskredit für das Programm zur Förderung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen (Digisanté) in der Gesamtabstimmung an. Die Vorlage geht nun an den Ständerat.