Auf dem Schulweg abgefangen und ausgeschafft – das ist zwei Schülerinnen passiert

Von einem Tag auf den anderen sind sie nicht mehr in der Schule aufgetaucht. Zwei Schwestern wurden in Reinach AG auf dem Schulweg von der Polizei angehalten und noch am selben Tag nach Sri Lanka ausgeschafft. Die Schule ist schockiert darüber und sammelt nun Spenden, um den Mädchen zu helfen.

Eben haben sie noch in Reinach Ag die Schulbank gedrückt – jetzt sind sie in Sri Lanka. Drei Jahre haben zwei Schwestern aus Sri Lanka in der Schweiz die Schule besucht und sich in der Zeit gut integriert. Vergangene Woche wurden sie ausgeschafft – nachdem sie auf dem Schulweg von der Polizei abgefangen worden waren.

Ein Schulgspänli sagte gegenüber «Tele M1»: «Tränen sind geflossen. Es war sehr traurig.» Er habe es selber kaum glauben können.

Angst vor Ausschaffung

Der Schulleiter Hanspeter Draeyer hatte schon im Februar von den Problemen der Familie mitbekommen. Eines der beiden Mädchen, Jasmy, habe eines Tages «ohne sichtbaren Grund» im Unterricht zu weinen begonnen. «Wir haben dann erfahren, dass das Mädchen Angst vor einer drohenden Ausschaffung hatte», sagte Draeyer zu «Tele M1».

Die Schule habe anschliessend Kontakt mit der Mutter und den beiden Töchtern aufgenommen und sich dafür eingesetzt, dass sie in der Schweiz bleiben dürfen. Allerdings ohne Erfolg. Das Migrationsamt beschloss, dass die Mutter mit ihren Töchtern zurück nach Sri Lanka muss. Die Mutter ist dem Ausschaffungsentscheid nicht gefolgt. Daraufhin hat die Polizei die beiden Schülerinnen auf dem Schulweg abgefangen.

Adrian Bieri, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, erklärt im Gespräch mit «Tele M1»: «Kinder werden durch gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten begleitet. Man informiert sie über den Grund der Ausschaffung.» Zudem würde man sie auf die Rückführung ins Heimatland vorbereiten.

Spendenaktion für Schulbildung

Um den Schülerinnen auch in Sri Lanka eine gute Ausbildung zu ermöglichen, hat die Schule in Reinach ein Spendenkonto für die beiden eingerichtet. Sie sollen auf eine englische Schule gehen können, weil sie mit den Landessprachen in Sri Lanka Mühe haben. Bisher sind 3000 Franken zusammengekommen – unter anderem durch den Verkauf von Kuchen. (lst)