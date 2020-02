Schweiz

Schule - Bildung

Universitätsranking von Studierenden: Wo liegt die beliebteste Uni?



Bild: KEYSTONE

Das Uni-Ranking der Studis: Wo liegt die beliebteste Uni der Schweiz? In Liechtenstein!

Hochschulranglisten gibt es zuhauf. Jedes Jahr erscheinen Rankings zu den besten Hochschulen der Welt. Die Schweiz ist mit den immer gleichen Unis vertreten. Weit vorne die ETH Zürich, dann mit ein bisschen Abstand jene in Lausanne, und die Uni Zürich und Basel folgen dann auch irgendwo auf den hinteren Rängen der Top 100.

So weit, so bekannt. Doch spiegeln diese Ranglisten auch die Meinungen der Studierenden wieder? Wo fühlen sich die helvetischen Studis am wohlsten?

Die Schweizer Bildungsplattform «eduwo» wollte das herausfinden und hat 6000 Studierende gebeten, ihren Studien- oder Lehrgang anhand folgenden fünf Kriterien zu bewerten:

Dozierende/LehrerInnen Ausstattung der Schule Organisation der Schule Rahmenangebot/Umfeld Lehrinhalt

Die Ergebnisse dieser Umfragen zeigen interessantes: So steht die ETH Zürich in der Kategorie der beliebtesten Universitäten nicht an der Spitze, sondern «nur» auf Platz drei. Abräumen konnten laut «eduwo» vor allem Schulen, die «persönliche, individuelle und praxisnahe» Studiengänge anbieten. Wie in den Vorjahren übrigens auch wurden in der Kategorie «Organisation der Schule» die schlechtesten Noten vergeben.

Genug der Worte, fangen wir an. Und zwar gleich mit der Königsdisziplin, den «Top Universitäten»:

Top Universitäten

Universität Liechtenstein Universität St. Gallen ETH Zürich Universität Bern Universität Luzern

Die beste Uni der Schweiz liegt also lustigerweise nicht in der Schweiz, sondern in Liechtenstein. Die Studierenden schätzen besonders den guten Kontakt untereinander, das vorbildliche Betreuungsverhältnis zwischen Studis und Dozierenden sowie die kleinen Klassengrössen.

Was meint Corsin denn zu den Liechtensteinern? Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

Top Fachhochschulen

Hochschule für Technik Rapperswil NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs Kalaidos Fachhochschule Fernfachhochschule Schweiz SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana)

Top Pädagogische Hochschulen

Institut Unterstrass an der Pädagogischen Hochschule Zürich Pädagogische Hochschule Schaffhausen Pädagogische Hochschule Zug Pädagogische Hochschule Schwyz Pädagogische Hochschule Luzern

Top Höhere Berufsbildung

Schweizerische Hotelfachschule Luzern TEKO (Schweizerische Fachschule für Technik, Wirtschaft und Handel) EHL Hotelfachschule Passugg Hotelfachschule Thun SIB (Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie)

Neu wurden dieses Jahr auch die besten Studien- und Lehrgänge ausgezeichnet. Die Universität Liechtenstein kommt auch hier einige Male vor.

Top Bachelor

Bachelor für Informatik – HSR Hochschule für Technik Rapperswil Bachelor in Systemtechnik – NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs Bachelor in Architektur – Universität Liechtenstein

Beim Bachelor-Studiengang hat Rapperswil also die Nase vorn. Der Erfolg gibt der Schule Recht: Mehr als 90 Prozent der Informatik-Studierenden haben ihren Arbeitsvertrag bereits vor Abschluss in der Tasche.

Top Master

Master in Entrepreneurship & Management – Universität Liechtenstein Master in Architektur – Universität Liechtenstein Master in Psychologie – Universität Bern

Top HF-Studiengang

Dipl. Hôtelière-Restauratrice/Hôtelier-Restaurateur HF – Schweizerische Hotelfachschule Luzern Dipl. Techniker/in HF Informatik – TEKO Dipl. Hôtelière-Restauratrice/Hôtelier-Restaurateur HF – EHL Hotelfachschule Passugg SSTH

Als letztes gibt es noch die besten Studiengänge für jede Studienrichtung. Auch hier zeigt sich ein ähnliches Bild.

Top Studien-/Lehrgänge

Mathematik und Informatik:

Bachelor für Informatik – HSR Hochschule für Technik Rapperswil



Wirtschaft und Recht:

Master in Entrepreneurship & Management – Universität Liechtenstein



Natur & Umwelt:

Bachelor für Erneuerbare Energien und Umwelttechnik​ – HSR Hochschule für Technik Rapperswil

Technik:

Bachelor in Systemtechnik – NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs



Pädagogik:

Bachelor in Primarstufe – Institut Unterstrass an der Pädagogischen Hochschule Zürich​

Soziales:

Bachelor in Psychologie – Universität Basel​

Medizin, Gesundheit und Sport:

Bachelor in Sports – EHSM Magglingen



Kunst, Musik, Design:

Bachelor in Visueller Kommunikation – Zürcher Hochschule der Künste​

Geschichte & Kultur:

Bachelor in Geschichte – Universität Bern​

Sprache & Kommunikation:

Bachelor in englischer Sprach-/Literaturwissenschaft – Universität Zürich​

Wo ist die Westschweiz und das Tessin?

Wie euch vielleicht aufgefallen ist, sind (fast) ausschliesslich Deutschschweizer Hochschulen in diesem Ranking vertreten. Das liegt wohl damit zusammen, dass «eduwo» ein deutschsprachiges Medium ist.

Was meinst du, lieber User? Malst du Mandalas an der PH und findest das super toll? Welches ist die beste Hochschule der Schweiz?

Abonniere unseren Newsletter