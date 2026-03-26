Bändel hat ausgedient: Ab diesem Sommer erhalten Kinder eine Weste für den Schulweg

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Seit 1975 wurden Kinder in der Schweiz für ihren Weg in den Kindergarten mit einem Leuchtbändel ausgestattet. Dieser wird nun ersetzt, wie der TCS am Donnerstag schreibt. Neu erhalten die Kinder eine ganze Weste. Diese solle mehr Sicherheit gewährleisten, so der TCS.

Mit dieser neuen Weste werden Kinder künftig am dem Kindergarten ausgestattet. Bild: tcs

In den letzten Jahren seien die Normen strenger geworden und die Verkehrsbedingungen hätten sich verändert, schreibt der TCS. Daduch brauche es eine Verbesserung der minimalen reflektierenden Flächen sowie eine 360-Grad-Sichtbarkeit für Kinder. Diese soll die neue Weste mit dem Namen LUMI dank reflektierender Elemente, die über die gesamte Weste verteilt sind, garantieren. Unter anderem soll der längere Rückenbereich auch dann eine gute Sichtbarkeit garantieren, wenn das Kind einen Thek trägt.

Um das Anziehen auch für Kinder wie beim Bändel leicht zu gestalten, wurden dafür drei Methoden entwickelt. Damit soll man sich dem Grad der Selbstständigkeit des Kindes sowie der Organisation im Unterricht anpassen können.

Die grossen seitlichen Öffnungen ermöglichen es, sie wie einen Überwurf einfach über den Kopf zu ziehen. Kinder, die bereits geübter sind, können den Reissverschluss vorne verwenden und sie wie eine Jacke anziehen. Schliesslich ermöglichen seitliche Druckknöpfe den Lehrpersonen, die Weste – ähnlich wie den früheren Leuchtbändel – direkt auf die Schultern zu legen und anschliessend zu schliessen. Diese Vielseitigkeit erleichtert das Anziehen und fördert gleichzeitig die individuelle Selbstständigkeit.

Optisch kommt die neue weste auffällig daher. Sie ist zweifarbig – gelb und orange. Zudem soll ein auf der Brust aufgenähter Klett-Patch den Kindern ermöglichen, die Weste mit einem personalisierten Badge zu dekorieren. Solche sollen die Kinder etwa nach dem Besuch von Verkehrsinstruktorinnen und -instruktoren im Unterricht erhalten.

Die neue Weste ist mit Badges für die Kinder personalisierbar. Bild: tcs

Ab dem Schuljahr 2026/27 werden alle Kinder, die in den Kindergarten eintreten, eine LUMI-Weste erhalten, die von den Polizeikorps oder über die Schulen verteilt wird. Im ersten Jahr der Einführung werden über 100’000 Westen abgegeben, danach wird jedes Jahr eine ähnliche Anzahl in der ganzen Schweiz verteilt werden. Das Projekt wird vom Fonds für Verkehrssicherheit unterstützt. Der TCS ruft die Eltern dazu auf, ihre Kinder systematisch mit einer LUMI-Weste auszustatten, die sie im Scheinwerferlicht eines Autos deutlich früher sichtbar macht. (dab)