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Schule - Bildung

Küssnacht: Kinder dürfen für Musikschule Unterricht schwänzen

Küssnachter Kinder dürfen den Schulunterricht für die Musik «schwänzen»

26.03.2026, 08:4926.03.2026, 08:49

Küssnachter Schulkinder können neu während des Schulunterrichts den Musikschulunterricht besuchen. Der Bezirk startet auf das Schuljahr 2026/27 ein entsprechendes zweijähriges Pilotprojekt.

Wie der Bezirk Küssnacht am Donnerstag mitteilte, beruht der Versuch auf einem bewährten Konzept der Schulen Zofingen AG. Das Pilotprojekt sieht vor, dass Primarschülerinnen und Primarschüler der Schulhäuser Dorfhalde und beider Seematt den Schulunterricht einmal pro Woche verlassen dürfen, um den Musikschulunterricht zu besuchen.

Bessere Arbeitszeiten für Musiklehrpersonen

Die Eltern, die Lehrperson und die Schulleitung müssen ihre Zustimmung zu dem Fernbleiben vom Unterricht geben. Zudem sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet, den verpassten Volksschulunterrichtsinhalt selbstständig zu erarbeiten.

Im Zentrum des Pilotprojekts würden die Kinder stehen, teilte der Bezirk Küssnacht mit. Sie könnten noch gezielter gefördert werden und profitierten von kinderfreundlicheren Unterrichtszeiten. Zudem würden auch die Arbeitszeiten für die Instrumentallehrerinnen und -lehrer attraktiver.

Kinder, die nach der Volksschule in den Musikschulunterricht gehen möchten, könnten das weiterhin machen, teilte der Bezirk Küssnacht mit. (sda)

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