«Professional Bachelor»: Bundesrat will höhere Berufsbildung mit neuen Titeln stärken

In der Vernehmlassung seien die Vorschläge «grossmehrheitlich» begrüsst worden, schrieb der Bundesrat. In einzelnen Punkten hätten Rückmeldungen zu gezielten Anpassungen des Entwurfs geführt. (sda)

Eine weitere Annäherung an andere Tertiärabschlüsse soll bei der Prüfungssprache erfolgen. Neu soll Englisch bei eidgenössischen Berufs- und höheren Fachprüfungen möglich werden. Laut Communiqué müssen die Prüfungen auch weiterhin in den Amtssprachen angeboten werden.

Der Bundesrat will dem Mangel an berufspraktisch ausgebildeten Fachkräften entgegenwirken. Dafür soll die höhere Berufsbildung unter anderem mit neuen Titeln wie «Professional Bachelor» und «Professional Master» attraktiver gestaltet werden. Die Landesregierung hat die entsprechende Botschaft an das Parlament überwiesen.

Mutmasslicher Femizid: Frau und Mann in Lyss BE leblos aufgefunden

In einem Pflegeheim in Lyss BE ist am Sonntag eine Frau tot aufgefunden worden. Die Behörden gehen davon aus, dass ihr Mann sie getötet hat. Dieser wurde am Montag ebenfalls tot aufgefunden.