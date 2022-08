Empörung wegen «Z»-Symbol am ESAF: Ukrainischer Botschafter sagt Besuch ab

Der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko hat seinen für Samstag geplanten Besuch am Eidgenössische Schwing- und Älplerfests (ESAF) kurzfristig abgesagt. Dies berichtet blick.ch. Hintergrund der Absage ist der Festumzug am Freitag, an dem eine Gruppe von Russinnen in traditionellen Trachten und Russland-Fahnen mitmarschierte. Fotos zeigen, dass mindestens eine der Frauen ein weisses «Z» aufgenäht hatte – Putins Kriegssymbol.

Gegenüber «SonntagsBlick» sagte Rybchenko: «Ich wollte mit Freunden anreisen, aber das kommt jetzt nicht mehr infrage.» Und weiter: «Da stellen Frauen offen russische Kriegssymbole zur Schau, während Putin in der Ukraine Kinder tötet.»

ESAF-Verantwortliche bedauern Situation

Auf Anfrage von SRF schreiben die ESAF-Verantwortlichen in einem schriftlichen Statement zum Vorfall: «Wir bedauern die Situation sehr, kennen dazu aber noch nicht alle Details.» Man erwarte, dass am ESAF «auf politische Kundgebungen jeder Art verzichtet wird».



Der Verein «Russkij Basel»beschreibt sich als «unabhängiger, konfessions- und politisch neutraler Verein mit dem Ziel, die Russisch sprechende Bevölkerung in der Region Basel zu vereinen und heranwachsende Generation an der Sprache, Kultur und Traditionen Russlands teilhaben zu lassen.» Gegenüber SRF war niemand vom Verein für eine Stellungnahme erreichbar.



(oli)