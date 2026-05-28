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Blaualgen im Lauerzersee: Kanton Schwyz warnt

Gefahr für Kinder und Hunde: Behörden warnen vor Blaualgen im Lauerzersee

28.05.2026, 11:0428.05.2026, 11:04

Der Badespass ist im Lauerzersee wegen Blaualgen getrübt. Der Kanton Schwyz rät vom Baden in sehr trübem Wasser ab. Auffällige Wasserverfärbungen und Algenansammlungen seien zu meiden. Er empfiehlt ferner, nach dem Baden gründlich zu duschen.

Velotour rund um die Rigi: Lauerzersee mit der Rigi
Im Lauerzersee gibt es derzeit Blaualgen.Bild: watson

Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, soll kein Wasser des Lauerzersees geschluckt werden, denn die festgestellte Blaualge des Typs Tychonema hat das Potential, Gifte zu bilden. Dieses kann vor allem für Kleinkinder und Hunde gefährlich sein. Hunde sollen deswegen auch vor Pfützen im Uferbereich ferngehalten werden.

Bei der Blaualge handelt es sich nicht um eine Alge, sondern um ein Bakterium. Trotz ihres Namens sei sie meist grünlich oder rötlich und nicht blau. Blaualgen würden in allen Gewässern vorkommen und seien in geringen Mengen ungefährlich. (dab/sda)

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