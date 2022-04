«Besorgnis, Schock, Unverständnis»: Ermittlungen nach Brandserie im Kanton Solothurn

Am Osterwochenende gab es in Kriegstetten zwei Brände. Ein Feuer zerstörte eine Futter- und Lagerhalle. Es entstand erneut ein Schaden von mehreren 100'000 Franken. Die Rinder konnten rechtzeitig unversehrt auf die angrenzende Weide getrieben werden. Es gab keine verletzten Personen.

Genau eine Woche später brannte in Halten in den Nachtstunden eine unbewohnte, landwirtschaftlich genutzte Liegenschaft nieder. Mehrere Schafe wurden aus dem Stall evakuiert; drei Tiere kamen ums Leben . Der Schachschaden beträgt gemäss Polizeiangaben mehrere 100'000 Franken.

Mallorca, Barcelona und vor den Gotthard – wo die Schweiz an Ostern hinreiste – und wann

Zwei Jahre Pandemie, Ostern und die Frühlingsferien haben ihre Spuren hinterlassen: Die Schweiz zog es in die Welt. Am Gotthard sorgte dies beinahe für einen Rekord – am grössten Flughafen der Schweiz ist man davon noch ein Stück entfernt.

22 Kilometer Stau am Gotthard! So lang war die Blechschlange vor dem Strassentunnel zwischen Göschenen und Airolo schon lange nicht mehr. Während im Jahr 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie davon abgeraten wurde, in den Südkanton zu reisen, stellt die Verkehrslawine am Gotthard in diesem Jahr beinahe einen neuen Oster-Rekord auf. Nur an Ostern 1998 war die Blechschlange drei Kilometer länger.