Schwerverletzte Rentnerin in Wohnung in Selzach SO – Täter soll geflüchtet sein

In der Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses ist in der Nacht auf Sonntag eine schwerverletzte Seniorin aufgefunden worden. Die Umstände sind nach Angaben der Polizei unklar. Nach ersten Erkenntnissen soll sich eine Person in der Wohnung befunden haben und geflüchtet sein.

Nach dem Auffinden der Frau gegen 04.15 Uhr hatten Angehörige die Polizei alarmiert, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Eine Ambulanz habe die Schwerverletzte in ein Spital gebracht.

Das Mehrfamilienhaus befindet sich an der Bielerstrasse. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und sucht Personen, die verdächtige Beobachtungen machten. Die Tatumstände seien derzeit unklar, hielt die Polizei fest. (sda)