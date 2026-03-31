Dieses Gebiet ist aktuell zu meiden. bild: alertswiss

Biberist SO: Entwarnung nach Brand in Batterielager

Mehr «Schweiz»

Nachdem am Dienstagnachmittag im solothurnischen Biberist ein Brand in einem Batterielager ausgebrochen war, hat die Kantonspolizei am frühen Abend Entwarnung gegeben. Die Löscharbeiten hätten sich anspruchsvoll gestaltet und seien noch nicht abgeschlossen, hiess es in einer Medienmitteilung.

Am Batterielager dürfte hoher Sachschaden entstanden sein; verletzt wurde gemäss bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Brand hatte zu starker Rauchentwicklung in der Region geführt.

Die Meldung über den Brand sei bei der Kantonspolizei um 12.38 Uhr eingegangen. Daraufhin wurde ein grösserer Teil der Feuerwehr Biberist aufgeboten, wie ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter sagte. Auch der Rettungsdienst sei vorsorglich vor Ort. Ob Personen verletzt worden seien, sei noch unklar.

Es handelt sich um die Batterie-Recyclingfirma Librec, die in Brand steht. Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, Bruno Gibri, sagte gegenüber «20 Minuten», dass durch den Brand entsprechende Emissionen freigesetzt worden seien. «Es ist heikel, weil diese Batterien giftige Flüssigkeiten und brennbare Materialien enthalten», so Gibri weiter. «Das Batterielager dürfte einen Totalschaden haben.»

Um die Anwohnerinnen und Anwohner auf die Gefahr aufmerksam zu machen, sei sofort eine Alarmmeldung publiziert worden. Die Bevölkerung in der Region Biberist, Gerlafingen und Derendingen wurde über Alertswiss aufgefordert, die Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen abzuschalten. Der Brand führe zu einem starken, unangenehmen Geruch. (hkl/sda)