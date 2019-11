Schweiz

Solothurn

Grenchen: PKK-Anhänger stürmen Parteiveranstaltung



bild: twitter

PKK-Anhänger stürmen Parteiveranstaltung in Grenchen

Ein Dutzend Anhänger der Kurdischen Arbeiterpartei PKK haben am Sonntagnachmittag in Grenchen SO einen Anlass der türkischen Republikanischen Volkspartei (CHP) gestört. Die Polizei verwies die Störer aus dem Lokal. Zu Gewalt kam es nicht.

İsviçre’nin Grenchen şehrinde ellerinde YPG paçavraları ve Öcalan posterleri olan PKK/YPG yandaşları, CHP İsviçre tarafından düzenlenen ve CHP İstanbul il başkanı Kaftancıoğlu ile CHP milletvekili Engin Erkoç’un katılacağı toplantı salonuna girerek terör örgütü lehine slogan attı pic.twitter.com/FcMg9jyRCz — EHA MEDYA (@eha_medya) November 3, 2019

Die PKK-Anhänger gelangten auf normale Weise in das Veranstaltungslokal, wie die Solothurner Kantonspolizei am Abend mitteilte. Noch während andere Teilnehmer der Parteiveranstaltung in den Saal strömten, rollten die Störer auf der Bühne Plakate mit Parolen aus.Um 13 Uhr wurde die Polizei aufgeboten. Mehrere Patrouillen fuhren vor Ort. Die Beamten kontrollierten zwölf Personen und führten sie ohne Zwischenfälle aus dem Lokal. Dabei gab es weder Gewalt noch Sachbeschädigungen.

Die türkische CHP setzte ihren Anlass danach fort. Bei den Kontrollierten handelt es sich um elf türkische Staatsangehörige und eine Schweizerin.Die Republikanische Volkspartei (CHP) ist die grösste Oppositionspartei in der Türkei. Unter anderen gehört der neue Bürgermeister der Metropole Istanbul, Ekrem Imamoglu, ihr an. Etliche Parteiexponenten sitzen in Haft.Die Parteivorsitzende Canan Kaftancioglu muss sich derzeit vor Gericht verantworten. Ihr wirft die vom Regime gesteuerte Justiz Beleidigung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, Volksverhetzung und Terrorpropaganda vor.

(sda)

