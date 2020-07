Schweiz

Sommer

Wetter: 30-Grad-Marke gleich an mehreren Orten geknackt



Bild: KEYSTONE

Erster Hitzetag: An diesen Orten hat das Thermometer die 30-Grad-Marke geknackt☀️☀️

Der Sommer gibt richtig Gas: Am Donnerstag wurden in Teilen der Schweiz erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt, wie Meteoschweiz mitteilt.

Am heissesten war es laut Meteonews in Visp mit 32,4 Grad. In Basel-Binningen zeigte das Thermometer 31 Grad an.

#Hitzetag

In der #Deutschschweiz gab es heute den bisher wärmsten Tag des Jahres. An einigen Orten wurde die Hitzemarke von 30 Grad geknackt 🥵. ^ja pic.twitter.com/xjDBdD1sdk — SRF Meteo (@srfmeteo) July 9, 2020

Wie versprochen sind die Temperaturen noch etwas angestiegen, dieser 9. Juli ist der erste richtige #Hitzetag auf der #Alpennordseite (siehe Karte, rote Schattierungen). Anbei eine Hitliste mit den Höchstwerten des Tages, Veränderungen im Kommabereich sind noch möglich. (km) pic.twitter.com/UCqISgFQcj — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 9, 2020

Sommerfans können morgen zuerst noch viel Sonne geniessen. Gegen Abend zieht dann eine Kaltfront mit Gewittern auf. Am Samstag fallen die Temperaturen auf 21 Grad. Bereits am Sonntag kommt aber die Sonne zurück.

(amü)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Hitze: 12 lustige Dinge, die du tun kannst ;-) Affenhitze im Zoo - so kühlen sich die Tiere ab Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter