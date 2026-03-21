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Baselbieter SP wählt Tania Cucè zur neuen Präsidentin

Baselbieter SP wählt Tania Cucè zur neuen Präsidentin

21.03.2026, 18:3221.03.2026, 18:32

Die Baselbieter Sozialdemokraten haben am Samstag anlässlich ihrer Delegiertenversammlung in Muttenz Tania Cucè zur neuen Präsidentin gewählt. Die 36-Jährige tritt die Nachfolge von Nils Jocher an. Dieser hatte nach rund zwei Jahren im Amt seinen Rücktritt erklärt.

Cucè ist Juristin, wuchs in Lausen auf und war schon in verschiedenen Rollen für die SP tätig. In der Legislaturperiode von 2019 bis 2023 nahm sie für die Partei Einsitz im Landrat. Seit 2024 amtete sie als Co-Vizepräsidentin der Kantonalpartei.

In das Co-Vizepräsidium gewählt wurden gemäss Mitteilung der SP Lars Trachsler und Simone Fluri. Der 24-jährige Trachsler stammt aus Gelterkinden und studiert Jura. Fluri (49) ist Kommunikationsunternehmerin und seit 2026 Landrätin. Neben Cucè hatte zuvor auch Sandra Strüby-Schaub das Co-Vizepräsidium inne. (sda)

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