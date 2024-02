Mathilde Mottet neue Co-Präsidentin der SP Frauen

Die Mitglieder der SP Frauen haben am Samstag in Zürich Mathilde Mottet zur neuen Co-Präsidentin gewählt. Sie übernimmt das Amt von der nach sechs Jahren zurückgetretenen Martine Docourt. Die Berner Nationalrätin Tamara Funiciello bleibt weiterhin Co-Präsidentin.

Mathilde Mottet. Sie übernimmt das Amt von Martine Docourt. Bild: keystone

An der Mitgliederversammlung nahmen rund 170 Frauen teil, wie die SP Frauen mitteilten. Die neue Co-Präsidentin Mottet ist Gemeindeparlamentarierin in Monthey VS und seit 2022 in der Geschäftsleitung der SP Frauen. Bis Juni 2023 war die 28-Jährige Vizezentralsekretärin der Juso.

Mottets Wahl erfolgte mit 80 Stimmen, ihre Gegenkandidatin Laurie Willommet kam auf 40 Stimmen. Docourt bleibt in der Geschäftsleitung. Sie wurde 2023 im Kanton Neuenburg in den Nationalrat gewählt.

In einem Positionspapier anerkannten die SP Frauen im weiteren die Sexarbeit als Arbeit, aber nicht als Arbeit wie jede andere. Darum fordern sie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie den freien Zugang zu Gesundheits- und Beratungsangeboten.

In einer Resolution zur Israel und Gaza bekundete die Mitgliederversammlung ihre Solidarität mit den Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen werde in Konflikten systematisch verübt.

Die Schweiz müsse sich aktiv für die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen einsetzen, um dieser Gewalt ein Ende zu setzen. Zudem solle sie sich für Friedensverhandlungen und einen sofortigen Waffenstillstand aussprechen. (sda)