Zur Veranstaltung sei über eine Telegram-Gruppe aufgerufen worden. Es habe weder ein Sicherheits- noch ein Sanitätskonzept gegeben. Die Techno-Party fand gemäss Medienberichten an einem Stausee-Ufer in der Provinz Zamora statt. (aeg/sda)

Eine 32-jährige Schweizerin ist am Montag in Spanien offenbar an einer mehrtägigen illegalen Techno-Party gestorben. Die Todesursache ist unklar und wird untersucht.

Schweizerin stirbt an unbewilligter Techno-Party in Spanien

Saudis scheffeln 50 Milliarden in 3 Monaten – was das mit unseren Löhnen zu tun hat

Der Ölgigant Saudi Aramco macht den weltweit grössten Gewinn aller Zeiten: 48.4 Milliarden Dollar, und das in nur drei Monaten. Das hat sogar Auswirkungen auf Schweizer Portemonnaies.

Umverteilung gehört immer zu den Folgen, wenn der Preis von Rohöl hochgeht: Geld fliesst ab aus den westlichen Industriestaaten, und hinein in die ölexportierenden Staaten. So auch nach dem Ölpreis-Hoch von 2022, das mit dem Nachlassen der Coronapandemie einsetzte. Die Ausmasse dieser laufenden Umverteilungsrunde sind allerdings ungewöhnlich gross. Am Montag hat der Ölgigant Saudi Aramco vermeldet, einen Gewinn von 50 Milliarden Dollar erwirtschaftet zu haben. Und das mal eben so in nur drei Monaten. Es ist der weltweit höchste Gewinn, den jemals ein Unternehmen erreicht hat.