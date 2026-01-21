Donald Trump sprach am WEF, und ihr habt kaum ein gutes Haar an ihm gelassen. Bild: keystone

Trumps Rede am WEF – das sind eure Reaktionen

Die Rede des US-Präsidenten Donald Trump am World Economic Forum (WEF) hat polarisiert. Ein Blick in die watson-Kommentarspalte.

Mehr «Schweiz»

Während Donald Trump in Davos redete und redete, habt ihr getippt und getippt. Und, so wie wir euch geschätzte User kennen: Ihr habt geliefert. Eine Auswahl eurer Reaktionen aus der watson-Kommentarspalte.

Die Kritischen

Danke fürs Live-Factchecking, beelzebub!

Die Antwort kam prompt:

«Wir wollen Grönland aber ohne Gewalt» Video: watson/michael shepherd

Die Fragenden

Wie wohl der Film hiesse?🤔

Die Hin- und Hergerissenen

Die Mitfühlenden

Danke, dass ihr an uns denkt!

Die Hoffnungsvollen

Die Lobenden

Okay, das war's auch schon.