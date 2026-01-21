recht sonnig
Trumps Rede am WEF: Das waren eure Kommentare

US President Donald Trump gestures after his special address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, January 21, 2026. The meeting under the topi ...
Donald Trump sprach am WEF, und ihr habt kaum ein gutes Haar an ihm gelassen. Bild: keystone

Trumps Rede am WEF – das sind eure Reaktionen

Die Rede des US-Präsidenten Donald Trump am World Economic Forum (WEF) hat polarisiert. Ein Blick in die watson-Kommentarspalte.
21.01.2026, 17:1321.01.2026, 17:32

Während Donald Trump in Davos redete und redete, habt ihr getippt und getippt. Und, so wie wir euch geschätzte User kennen: Ihr habt geliefert. Eine Auswahl eurer Reaktionen aus der watson-Kommentarspalte.

Die Kritischen

beelzebub
Leser-Kommentar von beelzebub
21.01.2026 15:29
Uhm.... keine Windräder in China. Das Land ist ja auch nur führend in Windenergie.
Zu: Schlafende Menschen während Trumps Rede ++ Treffen mit Selenskyj geplant
Bild

Danke fürs Live-Factchecking, beelzebub!

BroP
Leser-Kommentar von BroP
21.01.2026 15:24
Und so verkommt auch das WEF zur Satireveranstaltung.
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
Trio_Duo
Leser-Kommentar von Trio_Duo
21.01.2026 15:22
Denen geben wir Milliarden für Rüstungsgüter?
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
Leser-Kommentar von Wähle_weise
21.01.2026 15:05
Ich hoffe schwer, dass niemand (NIEMAND!) am Schluss klatscht.
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede

Die Antwort kam prompt:

Filzstift
Leser-Kommentar von Filzstift
21.01.2026 15:07
Der wird den grossartigsten Applaus aller Zeiten bekommen. Wird er nachher sagen.
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede

«Wir wollen Grönland aber ohne Gewalt»

Video: watson/michael shepherd

Die Fragenden

Defekte Demokratie
Leser-Kommentar von Defekte Demokratie
21.01.2026 15:40
warum hat niemand den Saal verlassen? (bitte ankreuzen) - eingeschlafen - es ist wie im Horrorfilm, man will wegschauen, muss aber einfach hinschauen
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede

Wie wohl der Film hiesse?🤔

Black Cat in a Sink
Leser-Kommentar von Black Cat in a Sink
21.01.2026 15:11
Sind eigentlich noch alle im Saal - oder spielen sie schon Tetris auf den Handys?
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
J.Teatime
Leser-Kommentar von J.Teatime
21.01.2026 15:04
Und für dieses Gelaber ist er um den halben Globus geflogen?
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
Golden Girl
Leser-Kommentar von Golden Girl
21.01.2026 15:34
Könnte man BITTE sein Mikrofon abstellen ? 🙏🙏🙏🙏🙏
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede

Die Hin- und Hergerissenen

Leser-Kommentar von unpolitisch Korrekt
21.01.2026 15:27
Es wäre lustig wenn es nicht so tragisch wäre…
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
ben harper
Leser-Kommentar von ben harper
21.01.2026 15:21
Kommt nach dem comedy act noch trump?
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
Desert Rose
Leser-Kommentar von Desert Rose
21.01.2026 15:00
Ich höre seine Rede seit ca 15 Minuten. Der Typ ist ein Komiker. Leider vergeht einem das Lachen. Er meint es ernst!
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede

Die Mitfühlenden

Soporpa
Leser-Kommentar von Soporpa
21.01.2026 15:39
Ich bewundere die Simultanübersetzerin bei SRF. Ein Wunder, dass die sich beherrschen kann und noch nicht in Lachen ausgebrochen ist.
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
Fox777
Leser-Kommentar von Fox777
21.01.2026 15:07
Respekt an all diejenigen die die trump Rede hier anhören und zusammenfassen müssen. Das ist eine mentale superleistung
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
Fritz_Forelle
Leser-Kommentar von Fritz_Forelle
21.01.2026 15:37
Meine Gedanken sind in dem Moment bei den Übersetzern. Ihr schafft das!
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
Leser-Kommentar von Peter-Linus
21.01.2026 15:01
Mir tun die Journalisten leid, welche das Geschwafel mitschreiben müssen.
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede

Danke, dass ihr an uns denkt!

Speedy Düsentrieb
Leser-Kommentar von Speedy Düsentrieb
21.01.2026 15:31
Als Isländer hätte ich jetzt Panik ^^
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede

Die Hoffnungsvollen

unclegreg
Leser-Kommentar von unclegreg
21.01.2026 15:23
Na also. Trump will nur das Beste für Grönland!
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
Golden Girl
Leser-Kommentar von Golden Girl
21.01.2026 15:43
Stromausfall in Davos. BITTE! JETZT!!! 🙏
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede

Die Lobenden

Daniel Quackii
Leser-Kommentar von Daniel Quackii
21.01.2026 14:29
Tolles Spektakel, so macht man Respekt👋
Zu: Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede

Okay, das war's auch schon.

Mehr zum WEF 2026 in Davos:

Liveticker
Parmelin hält WEF-Medienkonferenz +++ Schlafende Menschen während Trumps Rede
Donald Trump in der Schweiz
Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
quelle: keystone / evan vucci
WEF: Trump kritisiert Karin Keller-Sutter
Video: watson
1
