Seit 11.11. läuft die «fünfte Jahreszeit». Gemeint ist die Fasnachtszeit. Die Dauer ist an vielen Orten im deutschsprachigen Raum unterschiedlich, endet aber an den meisten Orten am Aschermittwoch. Bei der grossen Fülle an unterschiedlichen Bräuchen, Umzügen und Partys kann man schnell mal die Übersicht verlieren, darum hier ein Überblick.

Ist es möglich, vom November bis Ende März jede Woche an mindestens ein Fasnachtsfest zu gehen? Ja klar! Sollte man das tun? Wahrscheinlich nicht. Wer sich trotzdem an dieses Wagnis traut, so schaffst du es:

Guggenball im Hännastall

Wann? 16. November, ab 19.00 Uhr

16. November, ab 19.00 Uhr Wo? Mehrzweckhalle Untervaz GR

Mehrzweckhalle Untervaz GR Eintrittspreis? 15 Franken für Erwachsene

Du startest am Samstag am Guggenball im Bündnerland. Bereits zum 18. Mal findet dieser Ball im Hännastall statt. Guggen aus der ganzen Schweiz sind hier vertreten und heizen dem kalten November ein.

Steibruchschränzer Party

Wann? 23. November 2019, ab 19.30 Uhr

23. November 2019, ab 19.30 Uhr Wo? Mehrzweckhalle Weissenstein (AG)

Mehrzweckhalle Weissenstein (AG) Eintrittspreis? 15 Franken für Erwachsene

Die nächste Station ist die Steibruchschränzer Party. Diese findet schon das 20. Mal statt und ist weit über die Fasnachtsszene hinaus bekannt.

Chacheliball

Wann? 30. November 2019

30. November 2019 Wo? Kretz Areal, Erlinsbach SO

Kretz Areal, Erlinsbach SO Eintrittspreis? 15 Franken

Die dritte Station ist der Chacheliball im Kanton Solothurn. Ausschliesslich Guggenmusik, einen ganzen Abend lang!

Basler Fasnacht

Wann? Dauerausstellung

Dauerausstellung Wo? Museum der Kulturen in Basel

Museum der Kulturen in Basel Eintrittspreis? 7 Franken

Also gut, wir geben es zu, im Dezember sieht es fasnachtsmässig ziemlich schütter aus. Darum müssen wir uns hier halt anders behelfen. Nach den ganzen Partys ist dir sowieso nach etwas Kultur zumute. Deshalb ab ins Museum für Kulturen in die Dauerausstellung zur Basler Fasnacht!

Chlausparty

Wann? 14. Dezember, ab 20.00 Uhr

14. Dezember, ab 20.00 Uhr Wo? OSZ Gommiswald (SG)

OSZ Gommiswald (SG) Eintrittspreis? 10 Franken, ab 21:30 Uhr 15 Franken

Ha! Wir haben doch noch eine Fasnachts-Party im Dezember gefunden. «Diä Fasnachtsparty i dä Vorsaison», schreiben die Veranstalter.

Stärnestaub

Wann? Ab 18. Dezember bis 5. Januar

Ab 18. Dezember bis 5. Januar Wo? Theater Fauteuil, Basel

Theater Fauteuil, Basel Eintrittspreis? 49 bis 69 Franken

Wer auch in der Weihnachtszeit etwas vom Fasnachtszauber beibehalten will, kann sich im Basler Theater Fauteuil das Musical «Stärnestaub» ansehen. Eigentlich war geplant, dass das Musical nur für kurze Zeit 2018 aufgeführt wird. Weil der Andrang jedoch so gross war, wird die Vorstellung nun auch dieses Jahr angeboten.

Harder-Potschete

Wann? 2. Januar 2020

2. Januar 2020 Wo? Interlaken BE

Interlaken BE Eintrittspreis? Gratis!

Im Januar starten endlich die Partys wieder. Die Harder-Potschete ist der Anlass, an dem sich uraltes Schweizer Brauchtum und massenhaft Touristen an einem Ort treffen. Ein guter Zeitpunkt also, um sich wieder mit zu süssem und zu warmem Alkohol zu bekippen.

Chappe-Obig

Wann? 10. Januar 2020, ab 20.00 Uhr

10. Januar 2020, ab 20.00 Uhr Wo? Restaurant Rössli, Muri AG

Restaurant Rössli, Muri AG Eintrittspreis? Gratis!

Nochmals Fasnachtseinstimmung mit Guggen und Tambouren!

Solothurner Fasnacht

Wann? 13.–27. Januar 2020

13.–27. Januar 2020 Wo? Solothurn

Solothurn Eintrittspreis? Gratis!

Die Solothurner sind grosse Fasnacht-Fans. Ab Mitte Januar herrscht deshalb quasi ein Dauer-Ausnahmezustand.

Fasnacht in der Val Lumnezia

Wann? 18. Januar 2020, ab 13.30 Uhr

18. Januar 2020, ab 13.30 Uhr Wo? Mehrzweckhalle Vrin, Val Lumnezia GR

Mehrzweckhalle Vrin, Val Lumnezia GR Eintrittspreis? 10 Franken, mit Maske gratis!

Dann reist du aus dem Flachland zurück in die Berge. Im Val Lumnezia findet am 18. Januar die traditionelle Fasnacht statt.

Stiefeli-Nacht 2020

Wann? 25. Januar 2020, ab 18.30 Uhr

25. Januar 2020, ab 18.30 Uhr Wo? Kloster Muri, Muri AG

Kloster Muri, Muri AG Eintrittspreis? Gratis!

Auch dieses Jahr findet die Stiefeli-Nacht in Muri statt. Der Fasnachts-Anlass der Guggenmusig Stifeliryter Muri bietet Party-Spass für eingefleischte Fasnächtler. Wer es bis hierhin geschafft hat, muss wirklich auf Guggenmusik stehen. Dabei beginnt die wirkliche Fasnachtszeit erst jetzt!

Neuheimer Fasnacht

Wann? 25./26. Januar

25./26. Januar Wo? Neuheim ZG

Neuheim ZG Eintrittspreis? Online nicht einsehbar

Im Jahr 2020 feiert die Fasnacht Neuheim ihr 50-jähriges Bestehen! Ob du es wohl bis 50 schaffst? Wenn du ab November an jede Fasnacht gehst, wird's schwierig.

Hauptseer Fasnacht

Wann? 1. Februar 2020

1. Februar 2020 Wo? Morgarten ZG

Morgarten ZG Eintrittspreis? Online nicht einsehbar

Schon früh wurde in Morgarten das Brauchtum der Fasnacht hochgehalten. Die Bilder zeigen einen Fasnachts-Umzug von 1903.

Fasnacht in Ilanz

Wann? 8. Februar 2020, ab 13.30 Uhr

8. Februar 2020, ab 13.30 Uhr Wo? Ilanz GR

Ilanz GR Eintrittspreis? Gratis!

Jünger ist hingegen die Fasnacht in Ilanz. Erst seit zwei Jahren gibt es diesen Anlass.

Wiifälder Fasnacht

Wann? 14.–16. Februar 2020, ab 19.30 Uhr

14.–16. Februar 2020, ab 19.30 Uhr Wo? Weinfelden TG

Weinfelden TG Eintrittspreis? Im Internet nicht einsehbar

Mit der Gründung des Vereins «Weinfelder Fasnacht» im Januar 2005 hat sich in Weinfelden eine neue Fasnachts-Kultur entwickelt. Hier spielt die Guggenmusik «Crash Band».

Altstätter Fasnacht

Wann? 20.–26. Februar 2020

20.–26. Februar 2020 Wo? Altstätten SG

Altstätten SG Eintrittspreis? Online nicht einsehbar

Altstätten gilt als Fasnachtshochburg im Rheintal – die Strassenfasnacht ist bekannt. Das Städtchen befindet sich in der «fünften Jahreszeit» jeweils im Ausnahmezustand.

Berner Fasnacht

Wann? 27.–29. Februar 2020

27.–29. Februar 2020 Wo? Bern

Bern Eintrittspreis? Gratis!

Die Berner Fasnacht ist eine der grössten Fasnachten der Schweiz. Zu den Höhepunkten gehören die Kinderfasnacht und der grosse Umzug durch die Stadt.

Basler Fasnacht

Wann? 2.–5. März 2020

2.–5. März 2020 Wo? Basel

Basel Eintrittspreis? Gratis!

Die Basler Fasnacht dauert drei Tage und beginnt am Montag nach Aschermittwoch mit dem Morgenstreich. Für viele Basler und für diejenigen, die als Kostümierte an der Fasnacht teilnehmen, sind es die drei schönsten Tage im Jahr und somit ein Höhepunkt. Es gibt noch einige Vorveranstaltungen wie das Trommelkonzert «Drummeli» am 18. Februar.

Amriswiler Fasnacht

Wann? 6.–8. März

6.–8. März Wo? Amriswil TG

Amriswil TG Eintrittspreis? Im Internet nicht einsehbar

Immer noch dabei? Du musst noch etwas durchhalten, wir haben noch einige Events für dich. So geht am 6. März die Fasnacht in Amriswil los, mit Schnitzelbänken, Guggenmusik und allem drum und dran.

Fasnacht in Rorbas, Freienstein und Teufen

Wann? 14. bis 15. März

14. bis 15. März Wo? Rorbas, Freienstein und Teufen ZH

Rorbas, Freienstein und Teufen ZH Eintrittspreis? Mit Vollmaske gratis, sonst 20 Franken

Auch im Kanton Zürich wird ab und zu noch Fasnacht gefeiert. In den Gemeinden Rorbas, Freienstein und Teufen findet sie im Jahr 2020 vom 14. bis 15. März statt. Ich hoffe, du hast deine Maske noch nicht verloren, denn ohne sie musst du am Samstag 20 Franken Eintritt zum Maskenball bezahlen.

Ermatinger Groppenfasnacht

Wann? 18. bis 22. März

18. bis 22. März Wo? Ermatingen TG

Ermatingen TG Eintrittspreis? Gratis!

Mit der Ermatinger Groppenfasnacht schliesst unsere Tour durch die Schweizer Fasnachts-Events. Du hast es geschafft! 21 Events hast du besucht, jetzt kannst du bis am 11. November 2020 auskatern.

