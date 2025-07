Prinz William schaut heute das Fussballspiel der englischen Nationalmannschaft. Bild: keystone

Prinz William ist in Zürich angekommen

Prinz William soll heute Abend das Spiel der englischen Frauenmannschaft im Stadion Letzigrund in Zürich schauen. Kurz vor 17 Uhr ist er in Zürich gelandet.

Heute Abend findet das Spiel England gegen Niederlande im Zürcher Letzigrund statt. Für dieses Ereignis gibt es sogar Royalen Besuch von Prinz William selbst. Eine grosse Ehre für die Nationalmannschaft von England. Kurz vor 17 Uhr ist der britische Thronfolger am Flughafen Zürich gelandet.

Dass der Prinz Fussballfan ist, ist kein Geheimnis. Ob er alleine kommt oder eventuell mit der ganzen Familie, ist unklar. Es wäre zumindest eine der letzten Chancen für Prinz William und seinen Sohn George (11), gemeinsam zu fliegen und zu reisen. Denn sobald der Thronfolger 12 Jahre alt wird, dürfen die beiden nicht mehr im selben Flugzeug sitzen, falls Prinz William verunglücken sollte.

Am Wochenende war bereits die niederländische Königin Maxima (54) in Luzern am Spiel der niederländischen Nationalmannschaft gegen Wales.

Das Spiel England gegen die Niederlande startet um 18 Uhr im Stadion Letzigrund. (nib)