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Eishockey-WM: Die Nati steht im Halbfinal – und die Fans rasten aus

Video: watson/nina bürge

Die Nati steht im WM-Halbfinal – und die Schweizer Hockey-Fans rasten aus

28.05.2026, 23:3828.05.2026, 23:38

Die Schweizer Hockey-Nati gewinnt das Viertelfinalspiel gegen Schweden. Somit steht sie nun im Halbfinal und muss am Samstag, dem 30. Mai, um 15.20 Uhr gegen Norwegen spielen.

Nachdem die Schweden im ersten Drittel in Führung gegangen waren, schossen sie gleich ein zweites Tor. Dieses wurde nach einer Videokonsultation der Schiedsrichter jedoch wieder aberkannt. Danach blieb der Torhüter Leonardo Genoni unbezwungen.

Video: watson/nina bürge

Die Schweizer glichen nach dem aberkannten Tor durch Captain Roman Josi aus. Danach drehten die Schweizer immer mehr auf. Denis Malgin traf nach einem herrlichen Solo zur erstmaligen Führung für die Nati. Und kurz vor der zweiten Pause erhöhte Calvin Thürkauf im Powerplay auf 3:1. Im Schlussdrittel verwalteten die Schweizer die Führung souverän und brachten den Sieg ins Trockene.

Bereits vor dem Spiel wurde den Nati-Spielern eingeheizt und das von niemand anderem als dem Ex-Tennisprofi Roger Federer, der die Starting-Six verkünden durfte.

Video: watson/nina bürge

Im anderen Abendspiel hat die norwegische Hockey-Nationalmannschaft mit 2:0 gegen Lettland gewonnen. Die Norweger stehen somit zum allerersten Mal in einem Halbfinal an der Eishockey-WM und treffen dort nun am Samstagnachmittag auf die Schweiz. Im anderen Halbfinal machen Kanada und Finnland den zweiten Finalteilnehmer unter sich aus. (nib)

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