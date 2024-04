Sie hätte sich gewünscht, dass «wir auch mal Glück haben und Schiedsrichterinnen mit Arsch in der Hose, die so ein Ding auch mal pfeifen.»

Ebenfalls keine Freude hatte die YB-Trainerin an der Leistung des Schiedsrichterteams. «Die mit Abstand unfairste Mannschaft in der Liga kriegt in diesem Spiel keine Karte», bemängelte sie. Und besonders eine Szene stiess ihr sauer auf:

«Klar, man verliert immer ungern, doch noch ungerner verliert man in einem Final gegen eine so widerlich spielende Truppe, die einfach zusammengekauft ist und sich dann nur mit individueller Qualität durchsetzt.»

Puh, da ist jemand aber so richtig angefressen: YB verliert den Cupfinal der Frauen gegen Servette mit 2:3 – danach schiesst Trainerin Imke Wübbenhorst so gegen ziemlich alles und jeden.

Im letzten Sommer stürzte Gino Mäder bei der Tour de Suisse in der Abfahrt vom Albulapass in einer Linkskurve und erlag tags darauf seinen schweren Verletzungen. Kurz vor ihm war Magnus Sheffield an derselben Stelle gestürzt. Nun kehrt er in die Schweiz zurück – und spricht erstmals über den Tag, der sein Leben veränderte und an dem jenes von Mäder endete.

Wasser sickerte durch ein Rinnsal, über ihm ratterten die Rotoren der Helikopter, ein Konvoi aus Radfahrern und Autos stürzte sich mit hohem Tempo die Albulapassstrasse hinunter Richtung La Punt. «Und ich sass auf einem Berghang und blickte auf diese wunderschöne Landschaft.»