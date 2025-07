Deutschland-Captain Giulia Gwinn musste unter Tränen ausgewechselt werden. Bild: keystone

Deutschland verliert Captain Gwinn, aber gewinnt das Auftaktspiel gegen Polen

Deutschland wird seiner ihrer Favoritenrolle in der Gruppe C gerecht. Die DFB-Elf schlägt EM-Debütant Polen mit in St.Gallen mit 2:0, verliert aber Captain Giulia Gwinn mit einer Knieverletzung.

Erst nach der Pause machte Deutschland aus dem vielen Ballbesitz gegen den krassen Aussenseiter Zählbares. Die 22-jährige Jule Brand, die nach der EM von Wolfsburg nach Lyon wechselt, traf in der 52. Minute sehenswert zum 1:0 und schlug eine Viertelstunde später die Flanke zum Kopfball-Treffer von Sturmspitze Lea Schüller.

Brand trifft herrlich zum 1:0. Video: SRF

Brand bedient Schüller, 2:0 für Deutschland. Video: SRF

In der ersten Halbzeit kamen wegen zu vielen Ungenauigkeiten im Spiel wenige echte Chancen zustande. Nach dem Seitenwechsel war Deutschland dann drückend überlegen, vergab aber auch mehrere Topchancen.

Die etwas verkrampft wirkenden Deutschen hatten vor dem 1:0 zudem einige unangenehme Situationen zu überstehen. Zweimal kam die polnische Starstürmerin Ewa Pajor vom FC Barcelona aus gefährlicher Position zum Abschluss.

«Giulia ist eine sehr wichtige Spielerin für uns auf und neben dem Platz. Man hat schon einen kleinen Knick bemerkt. Das wichtigste ist jetzt, dass es bei ihr nicht so schlimm aussieht.» Jule Brand

Bei einer deutschen Intervention im eigenen Strafraum verletzte sich die Aussenverteidigerin und Captain Giulia Gwinn am Knie. Sie verliess den Platz unter Tränen. Wie schwer die Verletzung der 26-Jährigen ist, die in ihrer Karriere schon zwei Kreuzbandrisse erlitt, ist noch nicht bekannt.

Gwinn muss früh verletzt raus. Video: SRF

Deutschland - Polen 2:0 (0:0)

St. Gallen. - 15'952 Zuschauer. - SR Frappart (FRA). -

Tore: 52. Brand 1:0. 66. Schüller 2:0. (abu/sda)