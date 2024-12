Skigebiet in Arosa. Bild: keystone

Schweizer Weltcup-Snowboarderin Sophie Hediger bei Lawinenunglück in Arosa GR verstorben

Beim Todesopfer der Lawine in Arosa GR vom Montagabend handelt es sich um die Schweizer Profi-Snowboarderin Sophie Hediger. Das Mitglied der Snowboardcross-Nationalmannschaft konnte nur noch tot geborgen werden.

Mehr «Schweiz»

Die 26-jährige Sophie Hediger befuhr in Begleitung eines weiteren Schneesportlers um 13.15 Uhr eine geschlossene Piste, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei hiess. Als sie die geschlossene Piste verliessen, wurde die Boardercrosserin in einem Abhang von einer Lawine erfasst.

Ihr Begleiter habe die Rettungskräfte benachrichtigt und sich auf die Suche nach der Verschütteten begeben. Diese konnte gegen 15.30 Uhr geortet und schliesslich aus den Schneemassen geborgen werden. Die Reanimation musste später laut Kantonspolizei auf dem Lawinenfeld erfolglos abgebrochen werden.

Im Einsatz standen Retter des Schweizerischen Alpen Clubs (SAC) sowie Lawinensuchhunde, die Rega, Angestellte der Bergbahnen Arosa Lenzerheide und Mitglieder der Alpinpolizei. Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat zusammen mit der Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen.

Erste Weltcup-Podeste in der letzten Saison

Hediger hatte in der vergangenen Saison ihre ersten beiden Weltcup-Podestplätze erreicht und 2022 an den Olympischen Spielen in China teilgenommen. Ihr nächstes grosses Ziel sei eine Medaille an den Heim-Weltmeisterschaften im Engadin im kommenden März gewesen, wie Swiss Ski mitteilte. Nun verstarb sie «beim Freeriden, einem geliebten Hobby», wie der Verband schrieb.

Swiss-Ski-CEO Walter Reusser sagte dazu: «Wir sind fassungslos und in Gedanken bei Sophies Familie, der wir unser tiefstes Beileid aussprechen. Für die Swiss-Ski-Familie hat sich mit dem tragischen Tod von Sophie Hediger ein dunkler Schatten über die Weihnachtstage gelegt. Wir sind unermesslich traurig. Wir werden Sophie ein ehrendes Andenken bewahren.» (sda)