Vor der lockeren Einheit, die öffentlich war und der rund 3800 Interessierte beiwohnten, waren die Schweizer von der Politprominenz begrüsst worden. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und Frank Nopper, Oberbürgermeister von Stuttgart, wünschten dem Nationalteam aus dem Nachbarland alles Gute für die Endrunde. Ausgeklammert wurde in den Wünschen einzig das dritte Gruppenspiel vom 23. Juni, wenn die Schweiz in Frankfurt auf Gastgeber Deutschland trifft. (hkl/sda)

Ansonsten trat die Mannschaft von Trainer Murat Yakin in der Heimstätte des Regionalliga-Teams Stuttgarter Kickers in Vollbestand auf. Auch Breel Embolo und Denis Zakaria, welche mit Verletzungen ins Vorbereitungscamp eingerückt waren, hinterliessen einen guten Eindruck. Zakaria absolvierte teilweise ein Sonderprogramm, Embolo machte alle Übungen mit. Trotzdem wollte Tami keine zu grossen Hoffnungen aufkommen lassen. «Wir müssen den Aufbau konsequent weiterziehen und dürfen bei beiden nichts überstürzen.»

Der einzige abwesende Spieler im ersten Training war Steven Zuber. Der Angreifer von AEK Athen, der sich vorab mit einem Treffer im Testspiel gegen Estland (4:0) für höhere Aufgaben empfohlen hatte, musste sich am vergangenen Samstag beim Aufeinandertreffen mit Österreich vorzeitig auswechseln lassen. Noch vor der Pause wurde der 32-Jährige wegen Wadenproblemen vom Feld genommen. Gemäss Tami wurde bei Zuber ein MRI durchgeführt, dessen Resultat am Montagabend jedoch noch nicht bekannt war.

Diese 24 Jungstars könnten an der EM 2024 zur grossen Überraschung werden

Nach dem ersten Training zeigte sich der Direktor des Nationalteams enttäuscht vom Rasen im Stuttgarter Stadion auf der Waldau. «Wir wurden von der UEFA informiert, dass es ein Problem mit dem Rollrasen gab», erklärte Tami nach der ersten Übungseinheit am Montagabend. Bei der Verlegung respektive der Zusammensetzung der verschiedenen Teile entstanden offenbar Unebenheiten, welche die Spieler spürten. «Es herrscht kein grösseres Verletzungsrisiko, aber die Qualität des Trainings wird natürlich beeinträchtigt.»

Der Auftakt in die Trainingswoche in Stuttgart verläuft für das Schweizer Nationalteam nicht wie gewünscht. Die Qualität des Platzes sei «klar ungenügend», sagt Pierluigi Tami.

Die Autorin Sibylle Berg liess sich im Herbst 2023 von der deutschen Satirepartei «Die PARTEI» für die Europawahl aufstellen. Die deutschen Wählerinnen und Wähler wählten die Doppelbürgerin nun ins EU-Parlament.

Sibylle Berg, die Schweiz-Deutsche-Doppelbürgerin, die sich durch Bücher und Kolumnen einen Namen gemacht hat, ist für die Satirepartei «Die PARTEI» in das Europaparlament gewählt worden. Die Partei erhielt bei der Wahl am Sonntag in Deutschland 1,9 Prozent der Stimmen und stellt damit zwei Abgeordnete. Berg war auf Platz zwei angetreten, den ersten Platz hatte der Satiriker und Autor Martin Sonneborn inne, der Parteivorsitzender ist und seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments.