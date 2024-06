Die Zukunft des Fussballs ist in guten Händen – dafür sorgen unter anderem Lamine Yamal, Cole Palmer und Florian Wirtz. Bild: imago / shutterstock / watson

Diese 24 Jungstars könnten an der EM 2024 zur grossen Überraschung werden

… aber nicht für dich. Denn wenn du diesen Artikel gelesen hast, weisst du ja bereits Bescheid.

Hier soll es nicht nur um Spieler wie Jude Bellingham, Jamal Musiala oder Eduardo Camavinga gehen. Der 20-jährige Engländer und die beiden 21-jährigen Jungstars von Deutschland und Frankreich sind schon längst auch auf internationaler Ebene etabliert und haben auch im Nationaltrikot schon überragende Leistungen gezeigt. Wir haben deshalb 24 Spieler herausgesucht, die höchstens 23 Jahre alt sind und ihr erstes grosses Turnier spielen – manche sind schon waschechte Stars, wie Florian Wirtz, andere dürften hingegen erst Fussball-Experten ein Begriff sein.

Gruppe A 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 🇨🇭

Florian Wirtz, 21 🇩🇪

Er ist der bekannteste Name in dieser Liste. Der offensive Mittelfeldspieler war einer der wichtigsten Akteure in der Fabelsaison von Leverkusen. Florian Wirtz stand in 49 der 53 Spiele im Einsatz und war mit 18 Toren und 20 Assists der Topskorer des deutschen Meisters und Pokalsiegers, der nur eine Niederlage einstecken musste. Auch bei Julian Nagelsmann ist er als Stammspieler eingeplant und könnte für Deutschland einer der wichtigsten Leistungsträger sein, nachdem er die Weltmeisterschaft vor zwei Jahren verletzt verpasst hatte.

Dominik Szoboszlai, 23 🇭🇺

Obwohl der Mittelfeldspieler in Deutschland sein erstes grosses Turnier bestreiten wird, ist Dominik Szoboszlai bereits Captain von Ungarns Nationalteam. Der 23-jährige Liverpool-Star geht in der Auflistung der grössten Talente auf seiner Position vor lauter Bellinghams, Musialas und Gavis fast etwas unter, doch ist auch Szoboszlai ein unfassbar starker Spieler.

Im Nationalteam nimmt er eine etwas offensivere Position ein als bei den Reds, wodurch er sich auch häufiger in die Torschützenliste eintragen lässt. In den letzten acht Länderspielen traf er fünfmal und bereitete drei Tore vor. Sollte das Team von Trainer Marco Rossi die Überraschung, die ihnen viele zutrauen, gelingen, braucht es zwingend einen Dominik Szoboszlai in Topform.

Leonidas Stergiou, 22 🇨🇭

Wird er spielen? Es scheint derzeit nicht unrealistisch, dass der Innenverteidiger in der Dreierkette einen Platz findet, da Nico Elvedi in der laufenden Saison weder bei Mönchengladbach noch beim Nationalteam überzeugen konnte und Fabian Schär zuletzt angeschlagen war. Ausserdem ist Leonidas Stergiou der einzige echte Backup auf der rechten Aussenbahn für Silvan Widmer. Beim VfB Stuttgart überzeugte er in der Schlussphase der Saison mit starken Leistungen und einem Tor gegen Bayern München, gut möglich, dass er auch in der Nati zu überraschen vermag.

Zeki Amdouni, 23 🇨🇭

Seine Saison bei Burnley verlief eher enttäuschend. Nur fünf Tore erzielte Zeki Amdouni in der Premier League. Wobei es beim Aufsteiger, der direkt wieder den Abstieg antreten muss, auch nicht einfach war für die Stürmer. Dass der Ex-Basler trotzdem ein Überraschungskandidat ist, liegt vor allem an den fehlenden Alternativen in der Schweizer Nati. Im Testspiel gegen Estland zeigte er seinen Torriecher endlich wieder einmal. Findet er die Form aus der letzten Saison wieder, als er innert vier Länderspielen fünfmal traf, könnte Amdouni für Murat Yakin an der EM eine wichtige Stütze werden.

Gruppe B 🇪🇸 🇭🇷 🇮🇹 🇦🇱

Lamine Yamal, 16 🇪🇸

Es ist schon unfassbar, wenn man bedenkt, dass ein 16-Jähriger in der abgelaufenen Saison fast jedes Pflichtspiel für den grossen FC Barcelona absolviert hat und nun auch im Nationalteam für die Startformation infrage kommt. In seinen ersten sieben Länderspielen erzielte er bereits zwei Tore und vier Assists – unter anderem glänzte er beim 3:3 gegen Brasilien als doppelter Vorbereiter. Mehr muss über das Talent von Lamine Yamal gar nicht geschrieben werden.

Riccardo Calafiori, 22 🇮🇹

In Italien muss ein Generationenwechsel vollzogen werden. Nach Jahren, in denen Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci die Innenverteidigung der Squadra Azzurra bildeten, sind nun beide zurückgetreten. Einer der potenziellen Nachfolger ist Riccardo Calafiori, der nach seiner starken Saison beim FC Basel nun auch bei Überraschungsteam Bologna überzeugte.

Im Nationalteam gab der 22-Jährige vor einer Woche sein Debüt und kam am Wochenende beim 1:0-Erfolg gegen Bosnien gleich über die volle Distanz zum Einsatz. Gerade in der Dreierkette ist Calafiori eine sehr gute Option und könnte für das Team von Luciano Spalletti ein sicherer Rückhalt sein.

Armando Broja, 22 🇦🇱

Zugegeben, in einer Gruppe mit Spanien, Italien und Kroatien wird es für Albanien alles andere als einfach. Erst recht für die Stürmer. Doch wenn einer das Zeug dazu hätte, die Grossen zu ärgern, dann ist das Armando Broja. Der Chelsea-Stürmer liess sein Potenzial immer wieder aufblitzen, wurde aber auch ständig von Verletzungen gestoppt. Mit nunmehr 22 Jahren läuft Broja aber so langsam die Zeit davon, doch noch den grossen Durchbruch zu schaffen. Und wann wäre ein besserer Moment für diesen als an einer EM gegen solche Gegner?

Gruppe C 🇸🇮 🇩🇰 🇷🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Benjamin Sesko, 21 🇸🇮

Arsenal, PSG, Milan: Sie alle haben grosses Interesse an einer Verpflichtung des slowenischen Stürmers. 18 Tore erzielte Benjamin Sesko in der letzten Saison für Leipzig, obwohl er häufig nur von der Bank kam. Im Nationalteam ist der 1,95-m-Hüne mit elf Treffern in 29 Spielen ebenso treffsicher. Trifft er auch gegen England, Dänemark und Serbien, ist ein Weiterkommen von Slowenien durchaus möglich.

Rasmus Höjlund, 21 🇩🇰

Noch so ein grosser und bulliger Stürmer. Mit seinen 1,91 m Körpergrösse müssen sich die gegnerischen Verteidiger auch auf die Kopfballgefahr von Rasmus Höjlund einstellen. Zwar war er in seiner ersten Saison bei Manchester United noch nicht ganz so treffsicher wie erhofft, doch können sich zehn Tore in 30 Premier-League-Einsätzen durchaus sehen lassen. Nun muss der 21-Jährige aber auch im Nationaltrikot seinen Torriecher wiederentdecken. Nach sieben Toren in acht Qualifikationsspielen wartet Höjlund in diesem Jahr noch auf ein Tor.

Kobbie Mainoo, 19 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Das Talentlevel der Engländer ist schon unglaublich. Da haben die Three Lions bereits Spieler wie Jude Bellingham (20) oder Bukayo Saka (22) im Kader und schon kommt die nächste Welle künftiger Stars. Einer davon ist Kobbie Mainoo von Manchester United. Im März lief er erstmals England auf und im letzten Testspiel von der EM stand er in der Startformation. Der Mittelfeldspieler dürfte zwar vor allem als Joker eingesetzt werden, doch ist ihm nach der starken Rückrunde bei den Red Devils der ein oder andere grosse Moment an der EM zuzutrauen.

Marc Guéhi, 23 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Der Innenverteidiger von Crystal Palace dürfte von Gareth Southgate hingegen ziemlich sicher für die Startaufstellung eingeplant sein. So war es zumindest in den letzten beiden Testspielen, in denen Marc Guéhi zu überzeugen wusste. Dabei kommt dem 23-Jährigen entgegen, dass England in der Defensive nicht ganz so breit aufgestellt ist wie in den anderen Mannschaftsteilen. Es braucht deshalb einen starken Guéhi, damit England endlich wieder einen grossen Titel gewinnen kann.

Cole Palmer, 22 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Er war der Shootingstar der vergangenen Premier-League-Saison. Insgesamt 27 Tore und 15 Assists erzielte der 22-Jährige für Chelsea, nachdem er im vergangenen Sommer für 47 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt war. Dennoch wird Cole Palmer aufgrund der grossen Konkurrenz häufig auf der Bank sitzen. Steht der offensive Mittelfeldspieler aber auf dem Feld, lohnt es sich, genau hinzusehen.

Anthony Gordon, 23 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Selbiges gilt für Anthony Gordon. Der 23-Jährige vereint Torgefahr, Schnelligkeit und Stärke im Dribbling – also alles, was ein moderner Flügelspieler mitbringen muss. Bei Newcastle erzielte er zwölf Tore und bereitete elf weitere vor. Doch kommt auch Phil Foden für die Position auf dem linken Flügel infrage, in drei der vier Spiele in diesem Jahr stand Gordon aber zumindest kurz auf dem Feld.

Gruppe D 🇳🇱 🇦🇹 🇫🇷 🇵🇱

Xavi Simons, 21 🇳🇱

Bei der WM 2022 stand Xavi Simons bereits im Kader und gar einmal für sieben Minuten auf dem Feld. Bei einem Spieler mit seinem Talent muss man aber fast eine Ausnahme machen. Denn dieses Mal dürfte der 21-Jährige eine deutlich grössere Rolle spielen als in Katar. In Leipzig gelang dem Offensivspieler mit zehn Toren und 15 Assists der endgültige Durchbruch, nun will er diese Leistungen im Trikot der Niederlande bestätigen.

Lutsharel Geertruida, 23 🇳🇱

Er ist einer der aufregendsten Spieler der niederländischen Eredivisie, die immer wieder grossartige Spieler hervorbringt. Nach der EM könnte Lutsharel Geertruida dann den Sprung in eine der Topligen machen. Zuletzt überzeugte er bei Feyenoord Rotterdam sowohl offensiv als auch defensiv und gehörte unter dem künftigen Liverpool-Trainer Arne Slot sowohl beim Cupsieg in dieser als auch dem Meistertitel in der letzten Saison eine tragende Rolle. Für die Niederlande ist der Rechtsverteidiger vor allem in der Viererkette eine zuverlässige Option.

Jeremie Frimpong, 23 🇳🇱

Die offensivere Variante ist Jeremie Frimpong von Leverkusen. Der schnelle und torgefährliche 23-Jährige wurde zuletzt gar auf dem Flügel getestet, gegen Kanada bewies er seine Tauglichkeit auf dieser Position direkt mit je einem Tor und einem Assist. In der Bundesliga war Frimpong einer der besten Spieler der letzten Saison, seine Gegenspieler müssen sich aber auch an der EM warm anziehen.

Warren Zaïre-Emery, 18 🇫🇷

Noch konnte er sich im Nationaltrikot nicht so richtig präsentieren. Erst dreimal kam Warren Zaïre-Emery für Frankreich zum Einsatz, insgesamt stand er dabei erst 107 Minuten auf dem Feld. Dennoch ist der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain ein Versprechen für die Zukunft, sein Spiel eine echte Augenweide. Das dürfte er auch an der EM zumindest andeuten.

Gruppe E 🇧🇪 🇸🇰 🇷🇴 🇺🇦

Zeno Debast, 20 🇧🇪

Thomas Vermaelen? Zurückgetreten. Jan Vertonghen? 37 Jahre alt und zuletzt verletzt. Wer kümmert sich bei Belgien nun also um die defensive Stabilität? Unter anderem Zeno Debast dürfte die Antwort von Trainer Domenico Tedesco auf diese Frage sein. Der 1,91-m-Mann stand schon an der WM im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Nun hat der 20-jährige Innenverteidiger von RSC Anderlecht aber etwas mehr Erfahrung und ist vor allem aufgrund seiner Zweikampfstärke eine zuverlässige Option in der Defensive. Unter anderem die SSC Napoli und Sporting Lissabon zeigten angeblich bereits Interesse.

Johan Bakayoko, 21 🇧🇪

Noch so ein spannender Spieler aus der niederländischen Liga. Für 14 Tore und 14 Vorlagen zeichnete der 21-jährige Flügelspieler von PSV Eindhoven in der vergangenen Saison verantwortlich. Im Nationalteam ist Johan Bakayoko noch nicht so etabliert, kam in den letzten Spielen aber fast immer zum Einsatz und stand auch einige Male in der Startaufstellung. Es lohnt sich also, ihn im Auge zu haben.

Heorhij Sudakow, 21 🇺🇦

Er ist mit einem Marktwert von 35 Millionen Euro der wertvollste Spieler der ukrainischen Liga. Das könnte sich nach der EM jedoch ändern. Denn der kreative offensive Mittelfeldspieler steht bei mehreren Premier-League-Klubs sowie Bayern München auf dem Zettel. Kann Heorhij Sudakow nach seinen zehn Treffern und sechs Assists bei Schachtar Donezk auch im Nationaltrikot überzeugen, dürften die Angebote nicht lange auf sich warten lassen.

Gruppe F 🇹🇷 🇵🇹 🇨🇿 🇬🇪

Arda Güler, 19 🇹🇷

Lange musste er auf seinen ersten Einsatz von Beginn an bei Real Madrid warten. Doch dann schlug Arda Güler sofort ein. Nach 29 Minuten erzielte er ein Tor und schoss die Königlichen damit zum Sieg. In der Folge traf er in vier Spielen viermal, nachdem er bereits zuvor einmal als Joker getroffen hatte. Im türkischen Nationalteam ist er bisher ebenfalls vor allem Ergänzungsspieler. Dass er auch als Einwechselspieler wertvoll sein kann, hat er beim Champions-League-Sieger aber bereits unter Beweis gestellt.

Kenan Yildiz, 19 🇹🇷

Er hat wohl etwas bessere Chancen darauf, von Trainer Vincenzo Montella in die Startformation berufen zu werden. Zumindest war dies in den letzten drei Testspielen der Fall. Beim 3:2-Sieg gegen Deutschland im letzten November erzielte der im bayrischen Regensburg geborene Kenan Yildiz zudem sein bisher einziges Tor für die Türkei. An der EM hat der Offensivspieler von Juventus Turin mit seinem Team in der Gruppe F keine schlechten Chancen auf ein Weiterkommen.

Antonio Silva, 20 🇵🇹

Es gibt zwei Innenverteidiger, die sich darum streiten werden, wer neben Ruben Dias von Manchester City spielen darf. Einer davon ist der 20-jährige Antonio Silva von Benfica Lissabon, der schon an der WM 2022 einen Einsatz über 90 Minuten hatte. Gonçalo Inacio von Stadtrivale Sporting bestreitet hingegen sein erstes grosses Turnier. Seine Stärken liegen neben dem Erobern von Bällen vor allem im Passspiel, wodurch er das Interesse von Liverpool auf sich gezogen hat.

Der 22-Jährige spielte in den letzten Länderspielen eigentlich immer dann, wenn Antonio Silva nicht spielte. Sie teilten sich die Einsatzzeiten ziemlich gleichmässig, weshalb auch an der EM spannend wird, auf wen Roberto Martinez setzt. Zumal auch Routinier Pepe auf Einsätze hoffen wird.

Francisco Conceição, 21 🇵🇹

Mit dem 21-jährigen Rechtsaussen schickt auch der FC Porto einen EM-Debütanten ins Rennen. Francisco Conceição muss sich den Platz im Team jedoch noch härter erkämpfen, kommt doch unter anderem Bernardo Silva von Manchester City für diese Position in Frage. Steht er jedoch auf dem Feld dürften unter anderem die Bundesligisten Bayern und Dortmund ein Auge auf den dribbelstarken Portugiesen werfen. In der letzten Saison überzeugte er mit je acht Toren und Assists und spielte sich auf das Radar der beiden Topteams.