Schweiz Vereint

Mit über 100'000 Vereinen ist die Schweiz DAS Vereinsland schlechthin. «Schweiz Vereint» zeigt die Vereinsaktivitäten ungefiltert und mit viel Humor. In actionreichen und emotionsgeladenen Episoden nehmen die beiden Moderatoren Nico Franzoni und Marco Gurtner die Zuschauenden auf eine Reise in jeweils zwei aussergewöhnliche Schweizer Vereine. Die Moderatoren versuchen sich ohne viel Vorbereitung gleich selbst als Vereinsmitglieder und stossen dabei immer wieder an ihre Grenzen. So kann aus Genuss Verzweiflung werden und umgekehrt.