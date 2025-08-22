recht sonnig21°
Streik am Flughafen Zürich: Das sagen die betroffenen Passagiere

Video: ch media/TeleZüri

«Glaube es erst, wenn ich am Pool liege» – das sagen Betroffene zum Streik am Flughafen

22.08.2025, 15:2922.08.2025, 15:29
Am Flughafen Zürich kommt es heute zu einem Streik. Grund dafür ist die Lage beim Bodendienstleister Airlines Assistance Switzerland AG (AAS). Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden – mehr als 200 Mitarbeitende könnten so ihre Stelle verlieren. Das Konsultationsverfahren sei geprägt von Intransparenz und Widersprüchlichkeiten, heisst es in einer Mitteilung der Luftverkehrs-Gewerkschaft VPOD. Die AAS hat deswegen für 14 Uhr einen ersten Warnstreik angekündigt.

Reisende am Flughafen Zuerich am Mittwoch, 23. Juli 2025, in Kloten. (KEYSTONE/Christian Merz)
Am Flughafen Zürich kommt es heute zu einem grösseren Streik.Bild: keystone

Die Passagiere bekommen davon allerdings nicht viel zu spüren. Während des Warnstreiks übernehmen andere Bodenabfertiger die meisten Flüge. Es sei höchstens mit einzelnen Annullationen zu rechnen, teilte die Medienstelle des Flughafens Zürich mit. Verspätungen seien jedoch nicht auszuschliessen. Nach wie vor gelte, dass die Passagiere von ihren Fluggesellschaften über den Status ihres Fluges informiert würden.

CH Media war vor Ort und hat mit Betroffenen besprochen. Mehrere berichteten, dass sie vorab nirgends informiert worden waren.

«Ich glaube es erst, wenn ich am Pool liege» – das sagen die Betroffenen am Flughafen:

Video: ch media/TeleZüri

AAS betreut als Bodenabfertiger laut Flughafen unter anderem die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro und GP Aviation. Von diesen sind am Freitag folgende Flüge geplant:

  • sechs Flüge von Eurowings
    15.40 Uhr nach Düsseldorf
    15.55 Uhr nach Hamburg
    19.15 Uhr nach Düsseldorf
    20.15 Uhr nach Berlin
    20.30 Uhr nach Köln Bonn​
  • drei Flüge von Chair
    15.15 Uhr nach Rhodos
    16.55 Uhr nach Skopje
    17.15 Uhr nach Pristina
  • zwei Flüge von Air Serbia
    15.10 Uhr nach Belgrad
    20.40 Uhr nach Belgrad
  • ein oder beide Flüge der GP Aviation
    13.40 Uhr nach Pristina
    20.30 Uhr nach Pristina
  • ein Flug von Pegasus
    16.00 Uhr nach Istanbul​
  • ein Flug von LOT Polish Airlines
    19.55 Uhr nach Warschau
  • ein Flug der Air Cairo
    20.05 Uhr nach Hurghada
  • ein Flug der Air Montenegro
    19.50 Uhr nach Podgorica

Eine Einigung im Streit scheint derzeit in weiter Ferne zu sein. VPOD soll mit den Mitarbeitenden der AAS einen Sozialplan erarbeitet und diesen AAS-Chef Dieter Streuli unterbreitet haben. Dieser soll die Verhandlungen aber abgelehnt haben.

Streuli selbst bestreitet gegenüber dem «Blick», dass das Konsultationsverfahren intransparent ablaufe. «Wir sind sämtlichen Verpflichtungen im Rahmen des Konsultationsverfahrens nachgekommen», sagt er. Man prüfe die Vorschläge der Mitarbeitenden und werde danach kommunizieren. Gleichzeitig sagt er auch, dass ein Sozialplan bei dieser Anzahl Mitarbeitenden nicht Pflicht sei. (dab)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
napster_fish
22.08.2025 09:19registriert August 2019
Dieter Streuli, FDP Vorstandsmitglied der Stadt Zürich - die Partei die immer von der "gelebten Sozialpartnerschaft" von Arbeitenehmer:innen und Arbeitgeber:innen redet... hehe
5513
Melden
Zum Kommentar
avatar
Ehrlich Mühsam
22.08.2025 10:03registriert November 2024
Wünsche den Arbeiter:innen viel Erfolg und Kampfeswille! 🏴🚩✊️🚩🏴
Finde es wichtig und richtig, das Streiks wieder ein Thema werden, denn sie sind unsere stärkste Waffe gegen die Bonzen.
3222
Melden
Zum Kommentar
avatar
Julian2001
22.08.2025 09:48registriert Februar 2017
Wünsche den betroffenen Arbeiter viel Erfolg. ✊🚩
3022
Melden
Zum Kommentar
25
