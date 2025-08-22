Video: ch media/TeleZüri

«Glaube es erst, wenn ich am Pool liege» – das sagen Betroffene zum Streik am Flughafen

Am Flughafen Zürich kommt es heute zu einem Streik. Grund dafür ist die Lage beim Bodendienstleister Airlines Assistance Switzerland AG (AAS). Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden – mehr als 200 Mitarbeitende könnten so ihre Stelle verlieren. Das Konsultationsverfahren sei geprägt von Intransparenz und Widersprüchlichkeiten, heisst es in einer Mitteilung der Luftverkehrs-Gewerkschaft VPOD. Die AAS hat deswegen für 14 Uhr einen ersten Warnstreik angekündigt.

Am Flughafen Zürich kommt es heute zu einem grösseren Streik. Bild: keystone

Die Passagiere bekommen davon allerdings nicht viel zu spüren. Während des Warnstreiks übernehmen andere Bodenabfertiger die meisten Flüge. Es sei höchstens mit einzelnen Annullationen zu rechnen, teilte die Medienstelle des Flughafens Zürich mit. Verspätungen seien jedoch nicht auszuschliessen. Nach wie vor gelte, dass die Passagiere von ihren Fluggesellschaften über den Status ihres Fluges informiert würden.

CH Media war vor Ort und hat mit Betroffenen besprochen. Mehrere berichteten, dass sie vorab nirgends informiert worden waren.

«Ich glaube es erst, wenn ich am Pool liege» – das sagen die Betroffenen am Flughafen: Video: ch media/TeleZüri

AAS betreut als Bodenabfertiger laut Flughafen unter anderem die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro und GP Aviation. Von diesen sind am Freitag folgende Flüge geplant:

sechs Flüge von Eurowings

15.40 Uhr nach Düsseldorf

15.55 Uhr nach Hamburg

19.15 Uhr nach Düsseldorf

20.15 Uhr nach Berlin

20.30 Uhr nach Köln Bonn​

15.40 Uhr nach Düsseldorf 15.55 Uhr nach Hamburg 19.15 Uhr nach Düsseldorf 20.15 Uhr nach Berlin 20.30 Uhr nach Köln Bonn​ drei Flüge von Chair

15.15 Uhr nach Rhodos

16.55 Uhr nach Skopje

17.15 Uhr nach Pristina

15.15 Uhr nach Rhodos 16.55 Uhr nach Skopje 17.15 Uhr nach Pristina zwei Flüge von Air Serbia

15.10 Uhr nach Belgrad

20.40 Uhr nach Belgrad



15.10 Uhr nach Belgrad 20.40 Uhr nach Belgrad ein oder beide Flüge der GP Aviation

13.40 Uhr nach Pristina

20.30 Uhr nach Pristina



13.40 Uhr nach Pristina 20.30 Uhr nach Pristina ein Flug von Pegasus

16.00 Uhr nach Istanbul​

16.00 Uhr nach Istanbul​ ein Flug von LOT Polish Airlines

19.55 Uhr nach Warschau

19.55 Uhr nach Warschau ein Flug der Air Cairo

20.05 Uhr nach Hurghada

20.05 Uhr nach Hurghada ein Flug der Air Montenegro

19.50 Uhr nach Podgorica



Eine Einigung im Streit scheint derzeit in weiter Ferne zu sein. VPOD soll mit den Mitarbeitenden der AAS einen Sozialplan erarbeitet und diesen AAS-Chef Dieter Streuli unterbreitet haben. Dieser soll die Verhandlungen aber abgelehnt haben.

Streuli selbst bestreitet gegenüber dem «Blick», dass das Konsultationsverfahren intransparent ablaufe. «Wir sind sämtlichen Verpflichtungen im Rahmen des Konsultationsverfahrens nachgekommen», sagt er. Man prüfe die Vorschläge der Mitarbeitenden und werde danach kommunizieren. Gleichzeitig sagt er auch, dass ein Sozialplan bei dieser Anzahl Mitarbeitenden nicht Pflicht sei. (dab)