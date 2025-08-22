«Glaube es erst, wenn ich am Pool liege» – das sagen Betroffene zum Streik am Flughafen

Am Flughafen Zürich kommt es heute zu einem Streik. Grund dafür ist die Lage beim Bodendienstleister Airlines Assistance Switzerland AG (AAS). Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden – mehr als 200 Mitarbeitende könnten so ihre Stelle verlieren. Das Konsultationsverfahren sei geprägt von Intransparenz und Widersprüchlichkeiten, heisst es in einer Mitteilung der Luftverkehrs-Gewerkschaft VPOD. Die AAS hat deswegen für 14 Uhr einen ersten Warnstreik angekündigt.
Die Passagiere bekommen davon allerdings nicht viel zu spüren. Während des Warnstreiks übernehmen andere Bodenabfertiger die meisten Flüge. Es sei höchstens mit einzelnen Annullationen zu rechnen, teilte die Medienstelle des Flughafens Zürich mit. Verspätungen seien jedoch nicht auszuschliessen. Nach wie vor gelte, dass die Passagiere von ihren Fluggesellschaften über den Status ihres Fluges informiert würden.
Es sei höchstens mit einzelnen Annullationen zu rechnen, teilte die Medienstelle des Flughafens Zürich mit. Verspätungen seien jedoch nicht auszuschliessen. Nach wie vor gelte, dass die Passagiere von ihren Fluggesellschaften über den Status ihres Fluges informiert würden.
CH Media war vor Ort und hat mit Betroffenen besprochen. Mehrere berichteten, dass sie vorab nirgends informiert worden waren.
AAS betreut als Bodenabfertiger laut Flughafen unter anderem die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro und GP Aviation. Von diesen sind am Freitag folgende Flüge geplant:
Eine Einigung im Streit scheint derzeit in weiter Ferne zu sein. VPOD soll mit den Mitarbeitenden der AAS einen Sozialplan erarbeitet und diesen AAS-Chef Dieter Streuli unterbreitet haben. Dieser soll die Verhandlungen aber abgelehnt haben.
Streuli selbst bestreitet gegenüber dem «Blick», dass das Konsultationsverfahren intransparent ablaufe. «Wir sind sämtlichen Verpflichtungen im Rahmen des Konsultationsverfahrens nachgekommen», sagt er. Man prüfe die Vorschläge der Mitarbeitenden und werde danach kommunizieren. Gleichzeitig sagt er auch, dass ein Sozialplan bei dieser Anzahl Mitarbeitenden nicht Pflicht sei. (dab)
Finde es wichtig und richtig, das Streiks wieder ein Thema werden, denn sie sind unsere stärkste Waffe gegen die Bonzen.