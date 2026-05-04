Roman Josi wird die Schweiz auch an der Heim-WM als Captain anführen. Bild: keystone

NHL-Stars um Josi verstärken die Nati – Siegenthaler verpasst die Heim-WM

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Die Schweizer Eishockey-Nati erhält prominente Unterstützung aus der NHL. Wie erwartet stossen Roman Josi und Nino Niederreiter in der vorletzten Vorbereitungswoche vor der Weltmeisterschaft in der Schweiz zum Team. Dies bestätigten die beiden in einem Instagram-Post des Schweizerischen Eishockeyverbands. Beide zeigten sich voller Vorfreude auf die Heim-WM, wo sie ein «Riesenfest» erwarten.

Das sagt Roman Josi: «Ich freue mich riesig, bald zum Team zu stossen, und auf die Heim-WM. Es ist ein riesiges Privileg, eine WM vor unseren unglaublichen Fans zu spielen. Es wird ein Riesenfest und wir können es kaum erwarten!»

Das sagt Nino Niederreiter: «Ich freue mich riesig auf die Heim-WM und ich hoffe, dass es ein Riesenfest wird! Wir werden alles geben, um euch stolz zu machen.»

Mit Nico Hischier und Timo Meier von den New Jersey Devils verstärken zwei weitere NHL-Stars das Team von Trainer Jan Cadieux, die mit ihrem Team wie Josi (Nashville) und Niederreiter (Winnipeg) die Playoffs verpasst haben. Auch sie richteten eine kurze Botschaft an die Fans. Bisher war aus der besten Eishockeyliga der Welt nur Pius Suter eingerückt.

Das sagt Nico Hischier: «Ich freue mich sehr, bei der Nati alle wieder zu sehen und dann natürlich nach Zürich zu reisen und ein grosses Hockey-Fest zu erleben.»

Das sagt Timo Meier: «Bald dürfen wir vor euch zu Hause in der Schweiz die WM starten. Ich freue mich extrem darauf, euren Support zu spüren.»

Nicht an der Heim-WM teilnehmen wird hingegen Jonas Siegenthaler. Der Verteidiger der Devils ist verletzt und verpasst das Turnier deshalb. Philipp Kurashev müsse noch medizinische Tests abwarten, teilte der Schweizer Eishockeyverband (SIHF) mit. Der Status des San-Jose-Stürmers werde von Tag zu Tag neu beurteilt.

Auch die Spieler der Playoff-Finalisten der National League rücken nun ins Vorbereitungscamp ein. Von Meister Fribourg-Gottéron sind dies Goalie Reto Berra, Verteidiger Simon Seiler sowie die beiden Stürmer Christoph Bertschy und Attilio Biasca. Vom HC Davos wurden Goalie Sandro Aeschliemann, die Verteidiger Lukas Frick und Sven Jung sowie die Stürmer Yannick Frehner und Simon Knak nominiert. Sowohl der 29-jährige Seiler als auch der 28-jährige Frehner sind erstmals in der Nati dabei.

Nicht mehr im Kader stehen dafür die beiden Torhüter Stéphane Charlin und Kevin Pasche, die Verteidiger David Aebischer, Tobias Geisser, Simon Le Coultre und Romain Loeffel sowie die Stürmer Gaëtan Haas, Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Dario Meyer, Dario Rohrbach, Tristan Scherwey und Sven Senteler. Gut anderthalb Wochen vor Turnierstart steht das Gerüst des Kaders für die Heim-WM also so gut wie fest. In Janis Moser, der mit Tampa Bay in der Nacht auf Montag aus den Playoffs ausgeschieden ist, könnte aber noch ein weiterer NHL-Star zum Team stossen.