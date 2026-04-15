Nach Brand im St. Jakob-Park: Erste Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung

So sieht die Kabine des FC Basel nach dem Brand aus. bild: fc basel

Nach Brand im St. Jakob-Park: Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung

Am Freitag brach im Saunabereich des FC Basel ein Feuer aus. Jetzt zeigen Bilder, wie das Feuer wütete. Die Garderoben können aller Voraussicht nach bis Saisonende nicht mehr genutzt werden. Dennoch will der FCB den Spielbetrieb der drei Heimspiele sicherstellen.

jakob weber / ch media

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Der FC Basel hat am Mittwoch ein Update zum Brand geliefert und erstmals auch Bilder aus dem Kabinentrakt publiziert.

Von der Sauna ist nicht mehr viel übrig geblieben. bild: fc basel

Der Saunabereich, wo das Feuer am Freitag ausbrach, ist komplett ausgebrannt. Alle umliegenden Zimmer sind mit einer dicken Schicht Russ überzogen, der sich auch in die Materialien gefressen hat.

Das Schuhregal ist von Russ überzogen. bild: fc basel

Im Trakt A wird gemäss der Versicherer und Brandspezialisten vor Ort von einem Totalschaden ausgegangen. Er umfasst die Infrastruktur des FC Basel, darunter Garderoben, Trainerbüros, das Teammanagerbüro, den Physiobereich, das Materiallager, den Wellnessbereich, Nasszellen sowie die Recovery-Zone.

Der Trakt B, zu dem unter anderem die Mixed Zone, die Gästekabine, die Schiedsrichter-Kabine, die Dopingräume sowie die Wäscherei gehören, ist ebenfalls stark durch Russ- und Rauchpartikel betroffen. Hier besteht jedoch die Hoffnung, dass zumindest Teile dieses Bereichs erhalten werden können. Genauere Erkenntnisse werden in den kommenden Tagen und Wochen erwartet.

Dennoch geht der FC Basel davon aus, dass die kompletten Kabinen bis Saisonende nicht mehr in Betrieb genommen werden können. Der Klub arbeite mit Hochdruck daran, Alternativszenarien zu realisieren, damit die Heimspiele gegen Sion, St. Gallen und Thun im St. Jakob.-Park dennoch durchgeführt werden können.

Auch die Büros können wegen des Russes nicht mehr genutzt werden. bild: fc basel

Der Klub veröffentlichte die Bilder, um «das Ausmass der Zerstörung transparent zu machen». (hkl/aargauerzeitung.ch)