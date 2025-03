Abkommen sichert Zukunft der Patrouille des Glaciers bis 2034

Das Verteidigungsdepartement und der Kanton Wallis haben einen Rahmenvertrag über die Zukunft der Patrouille des Glaciers unterzeichnet. Damit ist das Sportereignis bis 2034 gesichert, wie der Kanton Wallis am Mittwoch mitteilte.

Kloten verliert trotz eines starken Starts gegen Langnau ++ Knapper Sieg für Ambri

Im fünften und bisher wichtigsten Duell in dieser Saison feiern die SCL Tigers gegen Kloten den ersten Sieg. Sie gewinnen das Hinspiel der Play-In zu Hause 3:1 und erspielen sich eine gute Ausgangslage, um die Playoffs zu erreichen. Ambri gewinnt im Hinspiel knapp mit 2:1 gegen Rapperswil.

Die Langnauer wendeten zu Beginn des zweiten Drittels innert 49 Sekunden ein 0:1 (9.) in ein 2:1 (24.). Den Ausgleich erzielte Pascal Berger mit seinem dritten Saisontor. Der 35-Jährige beendet am Ende der Saison nach 19 Jahren in der höchsten Schweizer Liga, wovon neun bei den SCL Tigers, seine Karriere. Für das 2:1 zeichnete Topskorer Dario Rohrbach verantwortlich.