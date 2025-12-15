Nebel
Sportverbände lancieren Kampagne gegen SRG-Halbierungsinitiative

Die Sportverbände bei der Medienkonferenz von Montag.
Sechs grosse Schweizer Sportorganisationen haben am Montag in Bern ihre Kampagne gegen die SRG-Halbierungsinitiative lanciert. Sie warnen vor Einbussen bei der Sichtbarkeit, der Nachwuchsförderung und wirtschaftlicher Bedeutung des Sports.

Die SRG übertrage jährlich rund 9000 Stunden Live-Sport im Fernsehen, Radio und per Livestream, in allen Landessprachen für alle Regionen, schrieben die Organisationen in einer Mitteilung. Mehr als die Hälfte der Berichterstattung betreffe Sportarten ausserhalb des medialen Hauptinteresses.

Das sei europaweit einzigartig und ginge bei einer Annahme der Initiative verloren. «SRG halbiert, Sport verliert», sagten die Chefs von Swiss Olympic, Swiss Basketball, SwissTopSport, Swiss Paralympic, dem Schweizerischen Turnverband und dem Schweizerischen Fussballverband gemäss Mitteilung vor den Medien.

Bei der Abstimmung am 8. März gehe es deshalb auch um die Zukunft des Schweizer Sports. Denn bei einer Halbierung der Gelder verlören die Athletinnen und Athleten ihre Bühne und ihr Publikum. (sda)

