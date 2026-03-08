sonnig15°
DE | FR
burger
Schweiz
SRG

Medienbericht: Roger Elsener soll neuer SRF-Direktor werden

Medienbericht: Roger Elsener soll neuer SRF-Direktor werden

08.03.2026, 17:4908.03.2026, 18:03
AVIS --- ZU ROGER ELSENER, GESCHAEFTSFUEHRER ENTERTAINMENT CH MEDIA, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES NEUES PORTRAIT ZUR VERFUEGUNG. WEITERE BILDER FINDEN SIE AUF visual.keystone-sda.ch --- Roger Elsener, ...
Roger Elsener: Er soll am Dienstag zum neuen SRF-Direktor ernannt werden.Bild: keystone

Roger Elsener soll der neue Direktor des Schweizer Radios und Fernsehens (SRF) werden. Dies berichtete die «Republik» am Sonntagnachmittag. Der zuständige SRG-Nominationsausschuss habe den 49-Jährigen als einzigen Kandidaten für das Amt vorgeschlagen; zudem empfehle auch der Personalausschuss der SRG Deutschschweiz ihn zur Wahl.

Voraussichtlich werde der SRG-Verwaltungsrat Elsener am Dienstag offiziell ernennen, dieser Schritt sei jedoch blosse Formsache, so die «Republik».

Seit Oktober 2024 ist Roger Elsener CEO des TV-Streaming-Anbieters Zattoo, welcher zur Zürcher TX Group gehört. Davor hatte er mehr als zehn Jahre für die CH Media AG, zu welcher watson sowie mehrere Regionalradios und Fernsehsender gehören, gearbeitet, unter anderem als Chef der Abteilung Entertainment und als CEO der CH Media TV AG.

Wie die «Republik» berichtet, gelte Elsener mehr als Mann des Entertainments als als Mann der Information oder des Service Public. Seine Wahl sei somit auch ein medienpolitisches Signal der SRG-Spitze. Zuletzt soll sich Elsener im Nominationsverfahren gegen Anita Richner durchgesetzt haben. Die 59-Jährige ist die Ehefrau des «Nebelspalter»-Chefredaktors Markus Somm und arbeitet selbst beim SRF als Angebotsverantwortliche Reportagen & Talk.

Machtkonzentration an der SRG-Spitze

Nicht nur Elsener soll am Dienstag vom SRG-Verwaltungsrat gewählt werden, sondern auch die Leiter der Abteilung «Operationen» und der Abteilung «Angebot und Distribution». Diese Wahlen würden allerdings nicht in Vollbesetzung (der SRG-Verwaltungsrat zählt eigentlich neun Köpfe) durchgeführt, denn die langjährige Verwaltungsrätin Ursula Gut-Winterberger, die Ende letzten Jahres planmässig zurückgetreten war, sei bislang nicht ersetzt worden.

Im Rahmen der Neustrukturierung der SRG (die neu geschaffene Abteilung Angebot und Distribution wird zukünftig für sämtliche Sendungen in den Bereichen Fiktion und Sport verantwortlich sein, auch bei RTS, RSI und RTR) wird Roger Elsener nur noch für die deutschsprachigen Sendungen in den Bereichen Information, Gesellschaft und Wissen, Kultur und Unterhaltung zuständig sein. Somit werde er innerhalb der SRG im Vergleich zu seiner Vorgängerin über signifikant weniger Einfluss und Finanzmittel verfügen.

In den vergangenen Wochen bis zu diesem Sonntag hin habe wohl der Abstimmungskampf die gesamte Aufmerksamkeit zum Thema SRG auf sich gezogen – und viele Fragen aufgeworfen. Wie es nun um die redaktionelle Unabhängigkeiten von SRF, RTS, RSI und RTR bestellt sei, oder wie der öffentliche Rundfunk auch künftig gegen Druckversuche und politische Einflussnahme geschützt werden, wenn die inhaltliche Geltungsmacht vermehrt bei der SRG läge.

Die Wahl Roger Elseners, eines Medienmanagers, der «weder für journalistische Ansprüche noch für Service Public» stehe, dürfte auf diese eine erste Antwort sein, schreibt die «Republik». Ob diese im Sinn der Bürgerinnen und Bürger ausfalle, die gegen die Halbierungsinitiative gestimmt haben, sei eine andere Frage. (cpf)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die SRG muss ihren Arroganz-Modus überwinden
Die Halbierungsinitiative ist klar gescheitert und die SRG noch einmal davongekommen. Sie muss jedoch ihr oft arrogantes Verhalten ändern, sonst ist der nächste Angriff programmiert.
Die Versuchung war gross, die Volksinitiative zur Halbierung der SRG-Empfangsgebühr anzunehmen. Sie forderte keinen Kahlschlag wie die No-Billag-Initiative, sondern «nur» eine Senkung auf 200 Franken pro Jahr. Das sei verkraftbar, behaupteten die Befürworter. Und eine Entlastung im Portemonnaie ist in der heutigen Zeit durchaus willkommen.
Zur Story